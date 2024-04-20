我談的那場戀愛｜吳君如自爆憂女兒感情狀況　「人是需要戀愛」

電影《我談的那場戀愛》，繼上月香港國際電影節後，再獲邀參與第十四屆北京國際電影節「光影浪潮·香港電影新動力」單元，在影展中作內地首映，亦是作品首次跟香港以外影迷見面。女主角吳君如，聯同監製陳慶嘉、秦小珍，以及導演何妙祺親身飛到當地，除了現身日前開幕禮紅地氈，昨日（19/4）四位亦先後出席在北京電影學院，以及首都電影院舉行的兩場放映會，門票一開賣旋即售罄，兩場映後都獲觀眾激讚作品，反應相當熱烈。

吳君如出席兩場在北京舉行的映後談。（大會提供）

兩場首映都吸引大批觀眾。（大會提供）

《我談的那場戀愛》故事圍繞君如與MC張天賦，兩個角色之間的一段網騙情緣，觀眾對戲中的愛情故事深有共鳴，映後踴躍向主創們發問，當中君如有分享自己的戀愛觀，又自揭擔心愛女Jillian的感情生活。MC戲中是一名網騙集團分子，他偽裝外籍石油工程師，在社交程式中行騙君如飾演的中年失婚婦人，有年青觀眾看畢後大讚劇情寫實，又主動向君如請教，問到戀愛時候是否應該完全把真實一面展現給對方。

故事圍繞君如與MC張天賦，兩個角色之間的一段網騙情緣，觀眾對戲中的愛情故事深有共鳴。（《我談的那場戀愛》劇照）

張天賦背後，一個有有組織的電騙集團。（《我談的那場戀愛》劇照）

君如笑指年青人將愛情看得太複雜，更拿自己女兒做例子：「我覺得現在年輕人真的好像所有的東西都很壓抑，這部戲最重要是主角沒有看過對方卻動了真情，但你真的要有過約會，要有自己的思想，覺得可以才可交往下去，所以我都非常擔心，我女兒找不到另外一半，不停問她你有沒有喜歡的，每一次我問她，她都是在聳聳肩說沒有，我覺得人需要戀愛，非常需要，最近我學了一句話，不要挖到底，不要想太多，你喜歡隔壁的女生，你就跟他說，你好漂亮，如果是我聽到會開心很久的。」導演又說到自己認為最好的愛情是不相見，不過君如對此有保留，覺得生活還是需要有一個伴。

吳君如坦言非常擔心女兒找不到另外一半，不停問她有沒有喜歡的，每一次問都是在聳聳肩說沒有。（大會提供）

君如戲中飾演一個充滿時尚感的婦科醫生，監製秦小珍笑言感謝君如，指電影成本有限，多得君如出動私伙靚衫加手袋，加強角色造型，君如隨即大笑回應：「你好像講到我非常崇尚名牌。沒有沒有，其實我只是拿幾件衣服和包包出來，只是因為偶爾去買一個，偶爾又去買一個，然後只買回家打算珍藏，但是都沒用，想不到今次它們有用處，哈哈。」君如捨得出動珍藏，都有另一個原因，她特別讚賞電影的美術和服裝設計，把戲中每個人物的心態都很清楚呈現出來。

放映現場氣氛熱烈，之後更有不少觀眾主動向君如邀請合照。（大會提供）

除了君如之外，客串的鄧麗欣和男主角MC都被影迷讚賞演出，有不少觀眾更是MC的內地粉絲，今次專程購票捧場。他們問到為何選中對方演網騙，導演說要先多謝君如：「是君如老師推薦張天賦的，然後我是在演唱會看到他以前在香港街頭busking演唱的照片，看到就覺得對了，因為他也是傻傻的很邋遢那種，跟角色一樣都不知道自己在做什麼的樣子。」亦因為角色有大量旁白，導演認為擁有一把靚聲的MC更是主角的不二人選。

客串的鄧麗欣和男主角MC都被影迷讚賞演出，有不少觀眾更是MC的內地粉絲，今次專程購票捧場。（《我談的那場戀愛》劇照）

放映現場氣氛熱烈，之後更有不少觀眾主動向君如邀請合照，導演和兩位監製都對內地影迷反應相當驚喜，何妙祺：「好開心，因為第一場喺北京電影學院放映，同學們都是未來的電影人，而老師都話佢哋學生睇戲時能夠笑，同埋拍掌，係代表一個好好嘅讚美，因為佢哋之前睇戲都比較冷靜。」陳慶嘉：「其實我一直都擔心，即係香港觀眾嘅笑點，或電影中嘅港式浪漫未必可以令內地觀眾有共鳴，但係而家睇完之後我又開始放心，因為原來佢哋係完全感受到﹗」為期3日的電影節之旅行程緊密，兩位監製和導演今日就會現身最後一個活動，由香港電影發展局主辦的「開拓內地電影市場資助計畫」發表會，跟內地電影人作深度交流。