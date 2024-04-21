林志玲一個枯瘦部位暴露蒼老痕跡　中國頂流女神逆齡保養顏值完勝

年度中國影壇盛事「第十四屆北京國際電影節」日前正式開幕，各放映活動及頒獎禮舉行前，電影節特設紅地氈環節，讓一眾華語影壇各地演員同場亮相。出席北京國際電影節紅地氈的巨星包括胡歌、高圓圓、林志玲、蔣勤勤、徐克、夏文汐及吳君如等，囊括中港台兩岸三地頂流人物！

胡歌與高圓圓一同亮相「第十四屆北京國際電影節」紅地氈。（視覺中國）

台灣頂流女神林志玲亮相「第十四屆北京國際電影節」紅地氈。（視覺中國）

現年49歲台灣凍齡女神林志玲，日前以一身玉色連身皺褶長裙駕臨紅地氈，造型華麗大方之餘，胸前交叉綁帶設計，讓志玲姐姐展露骨感香肩及腰間中空的三角，突出苗條玲瓏的性感曲線之餘亦不失高貴，旋即成為觀眾焦點。

林志玲以一身玉色連身皺褶長裙駕臨紅地氈，造型華麗大方。（視覺中國）

然而林志玲於紅地氈上卻被發現意外失手，在鏤空的三角形部份，竟露出內衣裙邊，令造型大大減分！林志玲現身電影節後，亦被指年近五旬下，志玲姐姐雖然相比同代女星凍齡不老，然而皮膚卻顯得暗啞、頸部筋肌亦明顯枯瘦突出，拍照不時用手遮檔，暴露年齡下漸漸蒼老的痕跡。

林志玲現身時膚色顯得暗啞，頸部亦明顯枯瘦暴露蒼老痕跡。（視覺中國）

林志玲拍照時不時以手遮掩頸部位置。（視覺中國）

林志玲拍照時不時以手遮掩頸部位置。（視覺中國）

在北京國際電影節紅地氈上，中國電影女神高圓圓與林志玲同場亮相，以一襲黑色露肩高叉長裙現身，造型簡單而高雅，亦顯得高圓圓皮膚非常白晳透亮。高圓圓與林志玲作為同代頂流女神，雖然比志玲姐姐年紀稍輕，但逆齡保養下更顯二人外型上的年齡差距！高圓圓的樣貌多年來一樣挺拔精緻，而且身型亦較林志玲稍為圓潤，飽滿豐潤的蘋果肌亦令她顯得極具少女感！

高圓圓以一身黑色露肩高叉長裙現身，顯得皮膚白晳光澤。（視覺中國）

高圓圓以一身黑色露肩高叉長裙現身，突顯修長身型。（視覺中國）

不少網民在中台兩位頂流女神同場亮相後，均認為高圓圓的樣貌外型完勝林志玲。除了逆齡式保養令人羨慕外，高圓圓的打扮亦提升顏值優點，突出皮膚光澤與修長身型，紛紛認為高圓圓比林志玲更具華語電影頂流女神姿態！