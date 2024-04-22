但願人長久︱吳慷仁未提名金像影帝引熱議　文雋拆解制度一大限制

香港家庭溫情電影《但願人長久》由關錦鵬監製，新晉導演祝紫嫣自編自導自演，台灣金馬影帝吳慷仁攜同袁澧林、謝咏欣、許恩怡、朱栢康及周琳主演。《但願人長久》早前於「第42屆香港電影金像獎」提名「最佳男配角」、「最佳新演員」等四項大獎，唯獨謝咏欣獲獎，此前憑演出獲得第30屆電影評論學會大獎「最佳男演員」獎的吳慷仁，則失落金像獎「最佳男配角」。

謝咏欣於金像獎奪得「最佳新演員」獎，吳慷仁則未能獲得「最佳男配角」。（陳順禎 攝）

《但願人長久》於第42屆香港電影金像獎獲四項提名，其中僅由謝咏欣奪得「最佳新演員」獎。（梁碧玲 攝）

第42屆香港電影金像獎「最佳男配角」由資深演員姜大衞憑《白日之下》大熱奪得，在觀眾心目中乃實至名歸，然而金像獎提名名單於2月6日公布時，大眾對吳慷仁憑《但願人長久》僅提名「最佳男配角」感到相當意外，均認為不論戲份或實力，吳慷仁均應該位列「最佳男主角」。

外界對吳慷仁未能憑《但願人長久》的演出提名「最佳男主角」感到意外與疑惑。（莫匡堯 攝）

對於吳慷仁於金像獎提名「最佳男配角」一事，香港電影資深監製、導演兼編劇文雋曾於網台節目受訪期間，分享到背後重要原因：「因為《但願人長久》係用香港政府資金、電影發展基金去拍嘅。」文雋提到申請基金的其中一條重要條文：「其中一條係話，我哋嘅男女主角都一定要用香港人。」

吳慷仁於金像獎僅提名「最佳男配角」，文雋於網台受訪分享到背後重要原因。（黃國立 攝）

香港電影發展基金近年致力支撐本地影壇，資助不少電影數百萬元的製作費用，文雋亦提到礙於規條，令吳慷仁無法提名位列男主角：「其實係保障返（香港演員），好可惜《但願人長久》冇第二個戲份重嘅男主角，如果朱栢康戲份多啲，就可以同吳慷仁一齊提名『最佳男主角』，但係得唯一一個，礙於規矩，因為政府畀錢拍。」

文雋提到《但願人長久》由政府電影發展基金出資拍攝，所以男女主角均要為香港演員。（《但願人長久》電影劇照）

然而，文雋亦在訪問中高度讚揚吳慷仁於《但願人長久》的演出：「隨時有機會贏John哥（姜大衞），任何人睇過呢部戲（都有同感）。唯一《但願人長久》比較不利，係太少人睇過，好似金像獎之前一日先上畫，所以有啲吃虧。」