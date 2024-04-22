董慕節逝世︱馬榮成受鐵板神算啟發　「一遇風雲便化龍」成經典作

有「鐵板神算」之稱的命理大師董慕節逝世，家屬透過社交媒體平台證實死訊，享高壽101歲。董慕節原命沈均輝，生前享負盛名，於八九十年代紅極一時，曾為不少名人批命，包括黃霑、倪匡、黃玉郎等，亦是不少娛樂圈與文化界人士批命的指定宗師。其中，香港漫畫傳奇作家馬榮成亦曾請董慕節批命，更受一句「一遇風雲便化龍」啟發，創作代表作品《風雲》，成為當時風靡全港的武俠漫畫名作。

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

馬榮成曾於文雋網台節目受訪時提及《風雲》的靈感來源，資深電影製作人文雋提到：「知道在玉郎機構有一個氛圍，黃先生與祁先生成日搵人算鐵板神數，搵董慕節，好似你都有算過。」馬榮成表示正因算鐵板神數便有「一遇風雲便化龍」的靈感：「算嗰陣我冇呢個靈感。」續指：「我其實唔係好記得係睇咗（批命）去諗《風雲》，定係諗咗《風雲》再望一望批命。」

馬榮成曾於文雋網台節目受訪時提及《風雲》的靈感來源，表示受董慕節批命其中一句所啟發。（《文雋 講呢啲 講嗰啲》節目截圖）

馬榮成表示當年在迷惘階段，於是請董慕節批命：「我廿一二歲左右，應該係我正式出版《中華英雄》。因為我出完好迷惘，因為我唔係老闆，但係我覺得我嘅書已經超越咗我偶像黃玉郎啦，咁終點喎係。」亦指請董慕節批命所費不菲：「我都覺得幾貴，我唔記得幾錢，過萬嘅。」

《風雲》為馬榮成漫畫代表作之一。 （《風雲》電影劇照）

《風雲》及後被改編為電影，由鄭伊健與郭富城主演。（《風雲》電影劇照）

對於董慕節批命的精準度，馬榮成當時於節目上表示：「當年去算嗰陣，反而發生咗嘅係好準，譬如我六親相當準，做過啲咩工作。」時隔四十年，馬榮成則笑言：「而家六張嘢，回頭一望，又未必係全部中晒嘅。」