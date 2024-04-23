我們的青春日誌︱爆炸戲棚慶祝成團十週年　預告即將開拍電影版

陳恩碩率領50人表演陣容閃耀爆炸戲棚十週年大派對《爆SHOW》。（資料圖片）

由音樂劇創作人及導演陳恩碩於2014年創立的爆炸戲棚慶祝成團十週年，於4月18日假西九文化區自由空間大盒舉行10週年大派對《爆SHOW》，召集超過50位曾經演出劇團旗下音樂劇的星級嘉賓，包括關寶慧、向海嵐、蘇韻姿、杜以辰、譚永浩、歐陽偉豪（Ben Sir）、譚偉權、劉威煌、黃筠兒、林以諾、林子超、歐喬鋒、葉泓聲及許俊豪等，聯同由劇團發掘栽培的音樂劇新秀，重新演繹劇團經典劇目《Singin’ in the Rain》、《血染謎情》、《我和青天有個秘密》和《我們的青春日誌》，以及早前完成41場試演的全新音樂劇《小男人周記》，並邀得殿堂級演藝界前輩及金牌司儀鄭丹瑞先生擔任聯合創作人暨主持，帶領觀眾回顧劇團十年奮鬥史及展望未來。作為爆炸戲棚十週年生日派對，《爆SHOW》的吸引力非同凡響，除了門票迅速售罄之外，更吸引了多位演藝界、劇場文化界及教育界嘉賓出席支持，座無虛席，熱情的觀眾以貫徹全場的雷動掌聲和歡呼聲見證爆炸戲棚開展另一個十年里程碑。

《爆SHOW》由六位在不同階段陪伴爆炸戲棚及陳恩碩成長的演藝夥伴獻唱《給十年後的我》揭開序幕。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《Singin’ in the Rain》全球首個粵語版本精華片段。（資料圖片）

當晚演出由六位在不同階段陪伴爆炸戲棚及陳恩碩成長的演藝夥伴，包括向海嵐、Ben Sir、譚永浩、杜以辰、譚偉權及馮夏賢跟陳恩碩獻唱《給十年後的我》，歌詞娓娓道出陳恩碩創團十年的心路歷程，為整晚洋溢歡樂、感動及感恩的演出揭開序幕。隨着鄭丹瑞及陳恩碩幽默風趣的導航，50人的演出團隊重新演繹一系列爆炸戲棚經典劇目的精采場面，包括2014年創團作《Singin’ in the Rain》全球首個粵語版本、於2015年上演的劇團首部原創音樂劇《血染謎情》，以及2017年在新光戲院大劇場上演的原創百老匯式音樂劇《我和青天有個秘密》等。載歌載舞的現場表演與在銀幕播放的昔日演出片段無縫交接，帶領觀眾穿越時空，回顧爆炸戲棚的十年奇幻旅程。

《爆SHOW》中的音樂劇《小男人周記》精華片段。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《小男人周記》精華片段。（資料圖片）

由鄭丹瑞授權陳恩碩創作音樂劇版本的《小男人周記》，去年已於爆炸戲棚工廈劇場完成了41場試演，陳恩碩特別挑選了劇中九首歌曲，把音樂劇《小男人周記》在《爆SHOW》的舞台讓戲迷們先睹為快。悅耳抵死的曲詞、引人入勝的舞蹈，以及六位演員精湛的演出，為此經典故事注入新能量，令全場觀眾歡呼聲不絕。鄭丹瑞及陳恩碩更透露目前正在積極籌備，希望將《小男人周記》這套風靡一時的廣播劇及電影神話打造成香港第二套長壽音樂劇。

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》精華片段，曾經及即將飾演嚴麗珍校長的六位演員同台演出。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》精華片段，曾經飾演Jessica的五位演員同台演出。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》精華片段，曾經飾演Nancy的四位演員同台演出。（資料圖片）

陳恩碩帶領整個表演團隊獻唱《我有個夢》，為《爆SHOW》畫上完美句號。（資料圖片）

壓軸登場的是爆炸戲棚的大熱音樂劇——由陳恩碩擔任編劇、作曲、填詞、導演及監製、已累積上演超過440場的全港首套長壽音樂劇《我們的青春日誌》的表演。陳恩碩特別為《爆SHOW》這個演出設計了別出心裁的呈現手法，邀請了由2018年試演開始飾演過同一角色的演員合體唱出每個角色的主題曲，包括：由曾經及即將飾演嚴麗珍校長的六位演員關寶慧、向海嵐、黃翠儀、廖愛玲、李明珠及陳倩妮同台演出《中學生唔應該談戀愛》及《5星星工場》，曾經飾演高立仁的六位演員Ben Sir、譚偉權、林以諾、彭迦麒、李宙熹及梁文傑同台演出《媽媽的苦心》，曾經飾演主角Victor的五位演員譚永浩、黃進林、楊曜聰、潘嘉駿及藍杰同台演出《尋夢路》，曾經飾演Jessica一角的五位演員杜以辰、廖嘉敏、黃筠兒、駱靖琳及陳玉幸同台演出《怎麼可以連累你的夢》，曾經飾演Nancy的四位演員杜以辰、蘇韻姿、黃筠兒及張詠怡同台演出《點止兵兵》，以及曾經飾演Alex的四位演員劉威煌、楊皓鈞、李白及蔡錦煒同台演出《她只當我是朋友》，以令人耳目一新的多重宇宙觀感演繹劇中經典歌曲，把現場氣氛推上高峰，掀起全晚的高潮。精采絕倫的演出最後由陳恩碩帶領整個表演團隊聲勢浩蕩地獻唱《我有個夢》，為《爆SHOW》畫上完美句號。

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》精華片段，鄭丹瑞參與演唱《我有個夢》。（資料圖片）

鄭丹瑞在《爆SHOW》的舞台上隆重宣佈：「當初觀賞《我和青天有個秘密》時，第一幕開場已令我十分驚喜，中場休息時急不及待要認識陳恩碩這位年輕人。我們相約第二天見面，當時我向他提出要將《小男人周記》變成音樂劇的構思。經過多年錘鍊，去年音樂劇《小男人周記》舉行了41場試演，我們更密鑼緊鼓，期望《小男人周記》能夠成為全港第二套長壽音樂劇。我把我的品牌交到陳恩碩手上，讓他以前所未有的方式呈現，與此同時，我也希望陳恩碩能把他的品牌交到我手上，將《我們的青春日誌》拍成電影，我要在我明年入行50年把這件事完成。」消息一出，全場觀眾報以如雷掌聲及熱烈歡呼聲！

《爆SHOW》中陳恩碩及鄭丹瑞對談。（資料圖片）

陳恩碩在《爆SHOW》的尾聲發表感言時表示：「用十年實現一個夢想，有些人會覺得很傻，有些人會覺得很漫長，而我就覺得我很幸福，因為有一班戰友陪我行每一段路。為了今晚演出，我親自打電話邀請在過去十年來合作過的台前幕後朋友，有些即使多年未有聯絡，亦馬上一口答應，更在百忙之中抽空進行綵排，才能夠成就今晚的精采演出。實在令我很感動！除了台前幕後之外，我更想多謝每一位入場支持的觀眾。曾經很多人說過香港不可能出現長壽音樂劇，是你們每一位觀眾用行動證明，在香港推出長壽劇的想法可以成真。只要我們可以面對失敗，並善用失敗的經驗去規劃夢想，沒有一個夢想是天方夜譚。爆炸戲棚發展到今天，已成為匯聚不同追夢者的夢工場，十分慶幸可以遇上包容我的戰友，容許我去挑戰、犯錯及改進。我報答大家的方法，就是繼續用心去做好每一個演出。今晚的派對是過去十年的小總結，除了與劇迷分享以往點滴，同時亦希望大家見證爆炸戲棚對貢獻香港文化產業的承諾，繼續同行及鞭策我們。爆炸戲棚會朝着將舞台劇推廣成為香港主流文化的目標進發，創作新的長壽音樂劇，將音樂劇搬上大銀幕，讓音樂劇走進社區以至世界各地。約定大家十年後再一起分享我們將來十年的成果，劇場見！」

《爆show》表演團隊成員包括有關寶慧。（資料圖片）

分別於2019年及2023年演出《我們的青春日誌》嚴麗珍校長一角的關寶慧表示：「初次與陳恩碩見面時，我覺得這個年輕人十分聰明和有才華。他肩負着讓音樂劇在香港發光發亮的使命，我相信在他帶領下，爆炸戲棚一定可以跨越更多個十年。誠心祝福他們創造更多精采好戲，觀眾可以睇，我又可以做。」

《爆SHOW》中的音樂劇《我和青天有個秘密》有向海嵐參與演出。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《我和青天有個秘密》有向海嵐參與演出。（資料圖片）

曾演出音樂劇《我和青天有個秘密》並將於本年5月於音樂劇《我們的青春日誌》飾演嚴麗珍校長一角的向海嵐寄語陳恩碩：「只要做出優質作品，一定有人欣賞。當初我推薦《我和青天有個秘密》給朋友，他們觀賞後均讚不絕口。我替《我們的青春日誌》取得成功而高興，更希望陳恩碩繼續創作更多全新音樂劇。」

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》由杜以辰飾演Jessica。（資料圖片）

《爆SHOW》中的音樂劇《我們的青春日誌》由杜以辰飾演Jessica。（資料圖片）

杜以辰憶述陳恩碩邀請她演出《我們的青春日誌》時表示：「當時我問陳恩碩是否相信這齣劇會成功，他望了我一秒後回答：『我很相信！』就是因為他相信，令我也同樣相信，期待與他繼續並肩作戰！」

《爆SHOW》中的音樂劇《小男人周記》由譚永浩飾演男主角梁寬。（資料圖片）

譚永浩分享心聲時表示：「我在鄭丹瑞老師介紹下認識陳恩碩這位伯樂，正式展開了音樂劇之旅，十分感激他們在我還未相信自己時，已經選擇相信我，期望未來可以繼續參與陳恩碩的高水準劇作。」

《我們的青春日誌》表演團隊成員包括蘇韻姿。（資料圖片）

於《我們的青春日誌》期間限定演出飾演Nancy的蘇韻姿表示：「恭喜爆炸戲棚迎來十週年！我與陳恩碩都有在海外修讀戲劇的共同背景，初相識時已同聲同氣，而他對戲劇的熱誠更啟發了我。希望將來有機會參與更多爆炸戲棚作品，讓更多香港觀眾認識音樂劇。」

《爆SHOW》中的音樂劇《我和青天有個秘密》由黃筠兒分飾Jessica與Nancy。（資料圖片）

於《我們的青春日誌》分飾Jessica及Nancy的黃筠兒表示：「陳恩碩雖然年輕，但導演經驗非常豐富，工作時處事成熟，行事果斷，十分清楚自己要求，令演員十分放心。祝願爆炸戲棚創作出更多精采作品，讓劇團的長壽演出遍佈港九新界！」

Ben Sir於《我們的青春日誌》裡飾演高立仁。（資料圖片）

於《我們的青春日誌》飾演高立仁的Ben Sir表示：「爆炸戲棚十週年生日快樂！陳恩碩學習能力高，擁有出色的音樂造詣和駕馭語言的能力，我期望他可以繼續進修增值，將學術與藝術進一步結合，將香港的廣東話音樂劇推廣到全世界。」

爆炸戲棚十年回顧

爆炸戲棚於2014年由年僅16歲的全能舞台劇創作人陳恩碩創立，創團作為獲得美國美高梅電影公司授權製作《Singin’ in the Rain》全球首個粵語版本，其後首部原創音樂劇《血染謎情》於2015年上演，同年爆炸戲棚工廈實驗劇場正式啟用，以《慌失失小王子》作為揭幕演出。2017年，爆炸戲棚於新光大劇場上演了36場音樂劇《我和青天有個秘密》，並於2018年推出由陳恩碩負責編、監、導、曲、詞的音樂劇作品《我們的青春日誌》，試演了20場，全部場次爆滿，獲得一致好評，其後於2019年7月取址理工大學賽馬會綜藝館公演10場。在2020年疫情下，《我們的青春日誌》第三度重演，原本加開至66場，卻在上演27場後因為疫情肆虐而被逼取消，同年9月舉辦了一場音樂劇《我們的青春日誌》「仲on緊line抗疫音樂會」直播。

隨着由葵興商廈地舖改建的爆炸戲棚劇場正式落成，《我們的青春日誌》於2022年9月以長壽音樂劇形式上演，至今累計上演超過440場，勇創全港最長壽音樂劇的歷史紀錄。除此之外，《我們的青春日誌》亦曾於不同舞台亮相，包括香港小姐準決賽2021、2023年香港青年節開幕禮、香港電台x勞工處《展翅青見超新星2023》等，並於2023年起進行學校巡迴演出。

2023年，由陳恩碩擔任編劇、作曲、填詞、導演及監製、與鄭丹瑞聯合出品的音樂劇《小男人周記》完成41場試演，並計劃於日後以長壽音樂劇形式與觀眾見面。除了創作自家製劇目以外，陳恩碩及爆炸戲棚亦全力支持其他舞台製作。陳恩碩曾獲邀於2019年為林子祥《LAMUSICAL》紅館音樂劇演唱會以及佛山、廣州及澳門站巡迴演出擔任導演。2023年，陳恩碩為於西九文化區戲曲中心大劇院上演的音樂劇《大象的告別式》擔任出品人及監製，致力推動本地舞台劇發展。