特技狂人｜65歲易天雄挑戰碌落樓梯街　「再不瘋狂，我們就老了」

荷里活電影《特技狂人》（The Fall Guy）由執導過《殺神John Wick》、《殺手列車》及《死侍2》的大衛雷奇 （David Leitch）操刀，賴恩高斯寧 (Ryan Gosling)及艾美莉賓特 (Emily Blunt)主演，以電影世界的特技人背後的故事為主線，是一部近年動作喜劇的代表作。香港以動作片聞名，背後都有不少無名英雄在每個鏡頭下默默付出。其中一位堪稱香港「特技狂人」的易天雄（Paco），年屆65都仍未言休，最近更挑戰自己，嘗試一口氣碌落長350米的樓梯街，成就一次切切實實的「無敵風火輪」。



賴恩高斯寧 (Ryan Gosling)在戲中飾演特技人，動作替身。(《特技狂人》劇照)

早前電影舉行優先場，還請到錢嘉樂及易天雄作映後分享。(網上圖片)

成龍御用替身

電影《特技狂人》早前舉行傳媒優先場，還請來香港動作特技演員公會主席錢嘉樂與一班兄弟入場欣賞，而嘉樂在完場時除分享自己拍攝動作場面的驚險與感受，更向在場人士介紹一位無名英雄，年屆65年人稱「發瘟」的易天雄。

易天雄觀映後，高興地與電影佈置合照。（Paco Yick@Facebook）

易天雄是成龍的御用替身之一，出名夠搏命。（Paco Yick@Facebook）

《警察故事》被成龍飛踢撞玻璃的就是易天雄。（Paco Yick@Facebook）

易天雄85年加入成家班，由於出名藝高膽大，咩危險動作都肯做，是成龍的御用替身之一。至於易天雄的外號「發瘟」，正因為他是行內出名最唔要命，最搵命搏一個。其中由許鞍華執導，講述龍虎武師故事的《阿金》，入面張家輝飾演的發瘟，就是以易天雄為創作藍本。

雄哥與大哥大都是份屬老友。（Paco Yick@Facebook）

人稱「發瘟」就知唔正常

叫得「發瘟」，真係好難會正常。就算年屆65年，他都要不停挑戰自己。最近他就為自己創下一個壯舉，親自碌落香港著名最斜最長的樓梯街。樓梯街位於香港上環，是一條以樓梯為主的街道，早於香港開埠初期的1841年至1850年間興建，現已被古物古蹟辦事處列為一級歷史建築。樓梯街全長350米，總共有316級，除了在文武廟旁邊一小段可供車輛駛進四方街外，其餘各段皆為石級。由於極具特色，不時成為電影、電視劇集的取景地。

易天雄在片中介紹今次要挑戰的樓梯街。（影片截圖）

樓梯街全長350米，共316級樓梯。（影片截圖）

雖然成家班已解散多年，但雄哥依然穿上其衣服。（影片截圖）

而Paco今次並非為某電影或劇集拍攝這個場面，而是要挑戰自己。Paco在片中表示自己今年65歲，她想挑戰一下這條樓梯街。「如果我呢一刻唔再玩呢個，可能過多一年半載已經冇呢個膽，我想嘗試下睇下自己得唔得，希望我好運啦！」正如他上載這影片時，附上的一句話︰「「再不瘋狂，我們就老了！」

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見到雄哥碌完之後，大致安全無恙，總叫現場朋友鬆一口氣。還跟拍攝人員講笑︰「No good, one more！（唔理想，再嚟多個）」隨後他對觀眾說完成這個小動作特技，自己好開心。「不過看過Play Back，唔算太好，嫌有啲慢，或者搵一日，再做一次，下一次我會做得更好！」可見他的狂之餘，亦具有精益求精的態度，令人敬佩。