周殷廷執導「雨夜屠夫」林過雲電影　佘詩曼大讚劇本露合作玄機？

周殷廷（Yan Ting）五月中將於九展舉行首個個人演唱會，但原來除了演唱會，YT亦唱而優則導。YT早在正式成為歌手前，已曾獲吳雨霏賞識，擔任其MV《今夜星光燦爛》導演，而近年他亦多次為自己的歌曲拍攝MV，如今年推出的新歌《三生有幸》，舊作《Want》、《意外現場》及《自我催眠》等也是由他親自執導。同時他亦曾替不少歌手拍MV，包括AGA的《3AM》、《Superman》；Gin Lee的《幸福門》、《日出時讓街燈安睡》；Mirror的《ASAP》等等。

周殷廷入行做歌手前已開始擔任MV導演。

周殷廷近年的MV，已幾乎全由自己執導，自導自演。

YT今天亦公佈一個重磅消息，籌備多年，他將首次執導電影作品！電影將以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，再開創一個全新故事《雨夜之徒》。YT說：「這部電影籌備多年，2018至19年我無得唱歌，遇上監製陳穎倫。佢話有睇晒我的作品，問我係咪想拍電影，話如果想就一齊去做呢件事。我們花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》的劇本出來。」

電影監製陳穎倫早於幾年前已邀請周殷廷一起合作拍電影，二人創作出《雨夜之徒》。

周殷廷早前貼出《雨夜之徒》第四十一稿劇本，是二人經歷多個通宵的心血。

YT指香港的市民都會知道「雨夜屠夫」一案，當年轟動一時。他說：「《雨夜之徒》不是翻拍以前的案件，而是一個全新開創的故事，講的是如果此案發生在今天又會點呢？暫時不能透露太多，但肯定會帶給大家好大的衝擊。」YT表示從小到大，連修讀電影時，也是對心理學、犯罪片及懸疑片有很強的興趣，一直都覺得自己的電影語言也會是這個方向。他亦一直很想拍攝於香港的劇情片，很開心達成這件事。

《雨夜之徒》非翻拍「雨夜屠夫」林過雲的故事，而是以此案件再延伸，從海報所見2025年上畫。

陳穎倫（左二）、周殷廷（右一）不止一次合作。

演員方面，今次他為了專心當導演，不會自己演出，演員陣容暫時要賣關子，但可透露是很重份量的演員，他都很期待。不過相信很有可能由「三屆視后」佘詩曼（阿佘）擔綱演出，因為她在監製陳穎倫的Instagram留言大讚《雨夜之徒》，說：「好耐未睇過咁正的劇本！」阿佘在影壇不算多產，但過往不止一次接拍由陳穎倫有份監製的電影，如：《十月初五的月光》、《棟篤特工》及去年上畫的電影《暗殺風暴》，早已建立默契；阿佘私下與對方亦相識多年，不時聚會及合照，所以陳穎倫要邀她出演《雨夜之徒》相信亦冇難度。

為了專心做好導演工作，周殷廷今次將不會參與演出。（資料圖片/梁碧玲攝）

佘詩曼都有大讚《雨夜之徒》劇本，說好耐無睇過咁正的劇本，而監製亦有多謝她，令人揣測此電影的重量級演員便是佘詩曼。

周殷廷（左二）、陳穎倫（左三）、佘詩曼（中）之前已經見過面！

佘詩曼與陳穎倫曾多次合作，早已建立默契。