總統戲院宣布4.30結業　月內第二間年底多一間預告唔玩

繼位於新蒲崗越秀廣場地下的「嘉禾啟德」戲院，於香港戲院商會舉行的「全港戲院日」翌日（22/4）結業後，今日（27/4）隸屬新寶院線，有近60年歷史的總統戲院，亦於社交平台宣布營運至30/4光榮結業，成為月內第二間結業的戲院。事實上，早前新光戲院亦已公告，由於未獲續租，暫定營運至12月結業，業界憂會掀起戲院結業潮。



有近60年歷史的總統戲院，亦於社交平台宣布營運至30/4光榮結業。（網頁截圖）

於1966年開業的總統戲院，服務銅鑼灣街坊近六十年，期間曾經歷第一次結業，後經改建成兩家迷你戲院，於2011年重開，今次為第二度宣布結業，院方未有透露結業原因，受影響的員工約二十名。

總統戲院曾經歷結業，並於2011重新營運。（新寶院線網頁圖片）

結業貼文一出，不少網民都入內留言，大家網民都表示不捨，指總統為區內唯一走廉價路線戲院。網民Ball Chan︰「價錢係銅鑼灣應該係最平，但質素唔會差過其他好多，中型戲院黎講屏幕都夠大。」網民William Lau︰「我基本上由細到大，係總統戲院嘅長期支持者。」網民Wat KF更憶起不少往事︰「當年睇 英雄本色 阿郎的故事午夜場。」

「嘉禾啟德」於4月22日已正式結業。（圖片來源：嘉禾院線）

總統戲院是繼「嘉禾啟德」，今年第二間宣布結業的戲院。而今個月15日，負責經營新光戲院的玄學家李居明在見記者時，拿出一份法律文件交代新光戲院未來動向，表示已收到新業主信件，由他收信開始6個月內要搬遷，物業預計在明年2月交還予教會，而新光戲院將於今年12月告別結業。雖然新光戲院予人只演粵劇的感覺，其實位於樓上的 Super 3（2院），是一座設有108位座位的戲院，曾成功增加場地收入。