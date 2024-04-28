調教你女友｜俄羅斯版「格雷」　女大學生與建築師7天情慾遊戲

自《格雷的五十道色戒》系列於全球掀起熱潮、重新打開了浪漫情慾片的市場後，世界各地電影人紛紛埋首打造探討愛慾關係的出「色」之作，其中俄羅斯就不甘後人。今年再有一部愛慾交纏的俄羅斯新片《調教你女友》（Naughty Girl）赤裸登場，刻劃個性硬朗的大學女生與建築界天之驕子之間的錯配愛情，更大玩7天為限的情慾禁忌遊戲，包括S&M與綑綁等，卻玩出熾熱戀火，「色」放最浪漫刺激的愛慾，以氣質非凡的俄羅斯型男索女全裸挑機《格雷的五十道色戒》，絕對令人期待能窺看究竟！（上映日期︰5月9日）

二人本為誓不兩立，卻為環保理念挑戰７天情慾禁忌遊戲，咁７日裡面都要用紙刀鋸牛扒？（《調教你女友》劇照）

7天為限的情慾禁忌遊戲，包括S&M與綑綁等，女主角會力保自己不受引誘。為環保，你可以去到幾盡？（《調教你女友》劇照）

堪稱「俄版格雷」的浪漫情色電影《調教你女友》，女主角安娜絲塔詩雅雲斯妮（Anastasiya Reznik）身高5尺8寸半，年僅26歲，外型並非典型甜心美女，卻有超模般的時尚臉孔，濃眉與厚唇別具冷艷氣質，曾演出過俄羅斯迷你劇《Doomsday》及《Dropper》，今次在《調教你女友》飾演聰明而硬朗的女大學生，為保育自然與拯救動物不遺餘力，卻因為反叛好勝，竟接受男主角的打賭挑戰，同居試愛7天，無懼對方使出奇招百般挑逗示愛，大膽迎戰甚至反擊挑機，毫不扭捏造作，可見內心野性難馴，卻逐漸落入愛慾陷阱，情難自控。

堪稱「俄版格雷」，重點當然是女主角，偏門少少係女主角冇甜心少女形態，而係濃眉與厚唇嘅超模樣。（《調教你女友》劇照）

人家男主角係霸道總裁，呢套係建築師，不過個樣就夠晒猥瑣。（《調教你女友》劇照）

戲中與男主角激戰的床戲令人看得怦然心動，海報亦率先展示了她遭綑綁約束時的完美體態，性感撩人。男主角亞歷山大彼得洛夫（Alexander Petrov）亦屬個性型男，舞台劇演員出身，曾參演法國大導演洛比桑執導的特工電影《ANNA》，今次演不羈自負的富二代也絕不「錫身」，一場多P情慾戲全裸大戰數名美艷俄女，火辣刺激，一定讓觀眾看得血脈沸騰。

劇照中最火辣一張，戲中女主角原有男朋友，咁你明戲名點解叫「調教你女友」啦？（《調教你女友》劇照）

故事講述大學生態學系女生艾莉亞，男友是同班同學，她聰明而硬朗，是狂熱環保份子，醉心保育自然，對來校園大肆宣揚開墾森林建造超級高塔大樓的建築界鉅子馬明，竟義正辭嚴地攻擊數落，甚至毒舌地嘲笑他崇拜龐然巨廈反映自身短小無能！令自負的馬明對她刮目相看，卻以為用一貫銀彈攻勢可以贏得芳心，艾莉亞當然不為所動。馬明便跟她打賭：同居試愛7天，在雙方同意下，馬明可以用任何方法打動艾莉亞，如果她沒有愛上他，他就認輸，代價是放棄剷平森林、擱置興建巨塔！反叛的艾莉亞自信絕不會動心，必可贏回那片樹林，於是放膽迎戰，而馬明並不手軟，出盡法寶調教別人的女友艾莉亞，從遙控性玩具、飛車愛撫、性器朱古力到情趣綑綁…… 兩個人使出渾身解數互相挑機、調情、色誘，跟心靈與肉體玩遊戲，終於玩出浪漫戀火。