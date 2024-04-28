黑武士領反派帝國軍同賀「星球大戰日」　6.7米高死星基地超震撼

經典科幻電影系列《星球大戰》（Star Wars）面世至今近半世紀，電影世界與角色在數代影迷心目中均有無可取替的地位。5月4日將會是「星球大戰日」，為慶祝今年星戰迷的大日子，太古城現正聯乘Hot Toys由即日起（27日）至6月2日舉行「星球大戰：黑暗之力」展覽，首度集結系列裡最具代表性與關鍵的反派角色，並展示超巨型「死星」基地，讓一眾影迷及親子觀眾盡情打卡！

現正舉行的「星球大戰：黑暗之力」展覽，首度集結系列裡最具代表性與關鍵的反派角色。（資料圖片）

「星球大戰：黑暗之力」正門便搭建出高達6.7米的帝國終極武器兼基地「死星」，設計細節之多令模型極具立體感！。（莫匡堯 攝）

從通道進入死星內部，更可見一具1：1黑武士雕塑級盔甲，不論質感、造型細節均極度像真！。（莫匡堯 攝）

設於太古城中心中庭的展覽，正門便搭建出高達6.7米的帝國終極武器兼基地「死星」，設計細節之多令模型極具立體感！從通道進入死星內部，更可見一具1：1黑武士雕塑級盔甲，不論質感、造型細節均極度像真！加上兩邊擺放帝國軍不同階級的士兵頭盔，令基地更具帝國黑暗力量的氣勢！

從通道進入死星內部，更可見一具1：1黑武士雕塑級盔甲，不論質感、造型細節均極度像真！（莫匡堯 攝）

從通道進入死星內部，更可見一具1：1黑武士雕塑級盔甲，不論質感、造型細節均極度像真！（莫匡堯 攝）

黑武士兩邊擺放帝國軍不同階級的士兵頭盔，令基地更具帝國黑暗力量的氣勢！（莫匡堯 攝）

黑武士兩邊擺放帝國軍不同階級的士兵頭盔，令基地更具帝國黑暗力量的氣勢！（莫匡堯 攝）

除了經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。而近年風靡全球的外傳劇集《曼達洛人》，可愛度爆燈的古古（Grogu）亦駕臨展覽，以3.5米巨型吹氣裝置登場，家庭觀眾要把握機會打卡！

《曼達洛人》可愛度爆燈的古古亦駕臨展覽，以3.5米巨型吹氣裝置登場！（莫匡堯 攝）

經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。（莫匡堯 攝）

經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。（莫匡堯 攝）

經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。（莫匡堯 攝）

經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。（莫匡堯 攝）

經典黑武士雕像外，展覽場地亦擺放天行者與黑武士的巨型Q版公仔，並有Darth Maul等前傳角色。（莫匡堯 攝）