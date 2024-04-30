木村光希衝出日本拍冰島電影　有接吻及親密鏡頭都被國民冷待？

日本萬人迷木村拓哉，其二女現年21歲的木村光希（Koki）一直有心在藝能界發展，繼2022年首度演出電影《牛首村》後，原來早已拍畢第二部作品，今次更衝出日本接拍冰島電影《Touch》（冰島片名：Snerting）。早前木村光希在社交平台分享電影預告，片段中可見她有親密的接吻及床上戲，首次挑戰個人尺度。



木村光希的外貌依然討喜。（《Touch》影片截圖）

由她演出初戀對象，特別有說服力。（《Touch》影片截圖）

預告中有接吻鏡頭。（《Touch》影片截圖）

電影《Touch》講述曾在英國倫敦日本餐廳打工的冰島男子，為了尋找50年前，突然失蹤的日本女友，毅然返到日本尋找真相，而電影分為現今及年輕時段，年輕一節故事就有木村光希飾演女主角，男主角為冰島男星Palmi Kormakur，戲中還有日本演員本木雅弘參與。

更有溫馨的床上親密戲。（《Touch》影片截圖）

預告一出，意外地在日本未有掀起熱烈討論。（《Touch》影片截圖）

木村光希能夠衝出日本，有賴自小就讀於東京都內的國際學校，精通英語，後來更學習法語和西班牙語。片中能以流暢英語講對白。而最搶眼是戲中與男演員有親密接吻戲，還有床上相擁畫面。

21歲的木村光希，自小讀國際學校，英語對白冇難度。（《Touch》影片截圖）

不過據日媒《週刊女性》報導，原以為木村光希的親密演出，會受到各畀關注掀起話題，但有指今次傳媒及網民的反應異常冷淡，令人意想不到。該片定於5月29日冰島上映、美國7月12日上映，其他地方尚未有定案，有指可能未有日本上畫日子，故反應不似預期。