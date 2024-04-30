12怪盜｜發行商北美宣傳照竟然得11人　鏡粉轟求祈：一個不能少

MIRROR早前完成美加巡唱，目前12子正忙於籌備明日（1日）的新加坡演唱會，與此同時他們主演的電影《12怪盜》一樣向世界出發，近日在北美等地上畫。由於今次是MIRROR首次全員出演的電影，他們對此片都非常重視，月初輪住去謝票，出席逾400場謝票場！

MIRROR早前全員出席《12怪盜》首映，亦四出謝票，力谷首部全員主演的電影。（陳順禎攝）

近日電影在北美上畫，負責發行的公司就在社交平台公布有關消息，不過一張宣傳照就引起鏡粉憤怒！因為該宣傳照上，數來數去只得11人，說好的「12怪盜」呢？認真一看，原來是少了陳卓賢（Ian）。

《12怪盜》電影在北美上畫，但發行商的IG宣傳照中，竟然只得11人，獨欠了一位。從左邊數起，成員為Tiger、Lokman、AK、Edan、Alton、Jer、Anson Lo、姜濤、Frankie、Stanley、Jeremy。（illume_films）

沒錯，就是漏了陳卓賢（Ian）！（資料圖片）

一班Hellosss（Ian fans）都非常不滿，在該貼文下留言，問有關方面揀相及製作宣傳照時為何不睇清楚，芸芸劇照中揀一張不齊人的，又質疑出錯後又為何不更正。他們說：「真係like唔落！點解得11人？怪盜Ian去咗邊？係好大嘅錯誤！！！ 唔該快啲換相😢🙏🏻」、「Let’s play hide & seek first😅一開始就玩捉Ian 😍😂」、「12怪盜定11怪盜???明明有好多相都齊12個人，點解要用呢張?」、「12-1 仲係唔係Mirror 😢」、「不如改名叫11怪盜，宣傳海報都可以少咗一個😮‍💨」、「套戲唔係講團魂咩？連poster唔齊人都唔發現」、「一個都不能少」

Hellossss洗版表達不滿。（IG@illume_films）

「少了Ian」一事令Fans感到他不被尊重。（IG@illume_films）

另外也有鏡粉嘗試搞笑，問Ian是不是在鏡頭後負責揸機，亦有人引用了團歌《WE ARE》歌詞，說：「Ian話佢嚟緊！」，以及說今次名副其實是「少了Ian（小鳥依人）。」