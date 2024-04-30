幕府將軍｜爛番茄99%好評下完結　10集精彩情節完整重溫

Disney+ 獨家年度史詩鉅製《幕府將軍》(Shōgun) ，一連10集經已完整上線。最後大結局更高峰完結，揭示出吉井虎永(真田廣之 飾)、按針(Cosmo Jarvis 飾)、戶田鞠子(澤井杏奈 飾)三人於命運糾纏下的最終結局！劇集完滿結束，獲全球影評、網站一致激讚，IMDB獲得9分、爛番茄99%好評、觀眾評分91%，被網民讚賞為「年度神劇」！現整理全劇10集精彩場面，與大家一起分享神劇當中精彩之處。



真田廣之飾演的吉井虎永，逐步邁向霸主之位。(《幕府將軍》劇照）

第一集 - 日本戰國時代的嚴刑拷問

《幕府將軍》除了為觀眾帶來有關戰國時代的歷史背景外，更展現出當時日本文化中的殘酷！身為伊豆領主的樫木藪重(淺野忠信 飾)在首次遇到以按針為首的西人船隊後，先把大夥關入牢內，更捉起其中一人以「烹煮」酷刑迫供！再者，名妓「菊」(向里佑香 飾)在應邀侍奉樫木藪重時為了將自己的魅力以及向樫木的誘惑推至高峰，主動於樫木眼前與其年輕的武士下屬上演魚水之歡。向里佑香更為這一幕獻上演員生涯的首次兩點裸露！不論酷刑或是名妓文化，第一集已馬上衝擊觀眾！

名妓「菊」(向里佑香 飾)在應邀侍奉樫木藪重時為了將自己的魅力以及向樫木的誘惑推至高峰。(《幕府將軍》劇照）

第二集 - 「五大老」攝政會

前任幕府將軍太閤於離世前，召見五位勢力龐大的領主以組成攝政會共享權力，在問到當中最老謀深算的吉井虎永能否擔任唯一的攝政王時，吉井虎永以非常機智的回覆「給我的敵人一個完美的理由結盟，我不尋求那種殘忍的懲罰」，充分反映出吉井虎永的睿智，為及後劇情鋪路，是製作上非常完美的劇情建構。

Cosmo Jarvis飾演的按針，為虎永大人的霸業付出不少。(《幕府將軍》劇照）

第三集 - 吉井虎永智破逃離大阪

高處不勝寒，向來出眾的吉井虎永勢力日益擴大，惹來其他四位攝政王的妒忌，於是施計迫害，召他回到大阪主城，並罷免其職位削弱勢力。礙於另外四人合力而且決定是經由投票通過，吉井虎永無法拒絕，眼見自己大勢已去，吉井虎永決定先逃離大阪，再以老臣子戶田廣松(西岡德馬 飾)為自己向四大老呈辭，辭去攝政王的職位，先下手為強！

將四大將領派來召回吉井虎永至大阪城的信使，趁機將信使們炸死，這幕相當血腥。(《幕府將軍》劇照）

第四集 - 血肉橫飛

吉井虎永之子吉井長門 (倉悠貴 飾) 將四大將領派來召回吉井虎永至大阪城的信使，誘至由按針訓練的大炮隊射程範圍，趁機將信使們炸死。火炮電光火石之間所拍攝出血肉橫飛的畫面，極為震撼，首次展示出《幕府將軍》製作團隊的嚴謹水準！

突如其來的地震令到吉井虎永團隊損失慘重。(《幕府將軍》劇照）

第五集 - 令吉井虎永被埋地底

與攝政會正式決裂的吉井虎永，開始為一觸即發的大戰準備。可是突如其來的地震令到吉井虎永團隊損失慘重，而自己更被埋於泥土之中！按針捨身相救，更於吉井虎永丟失其配劍時轉贈自己的令他不至於顏面無存，二人情誼開始加深。

這一幕雖没有任何情慾鏡頭，全以文戲及眼神表達，意識大膽。(《幕府將軍》劇照）

第六集 - 情慾挑逗極致

「按針」因文化衝突及厭倦日本人的刻板固執因而向吉井虎永提出離開日本的請求，而吉井虎永卻認為他太多顧慮，所以向他送上一份禮物 — 到訪名妓「菊」以「排憂」！吉井虎永更安排戶田鞠子同行為二人行房時進行翻譯，畫面上三人雖没有任何情慾鏡頭，全以文戲及眼神表達，但意識大膽令網民無不嘩然！

充當翻譯的戶田鞠子(澤井杏奈 飾)，一直起關鍵作用。(《幕府將軍》劇照）

第七集 - 虎永被深算跌入敵人佈局

因地震而令軍隊兵力大為損失的吉井虎永，被迫向自己親弟弟的軍隊埋手。老謀深算的吉井虎永以為成功向他招手，卻反被敵人佈局所害跌入更深的陷阱！弟弟其實已被「四大老」招徠，成為新任攝政王之一，而他更隱藏其身份深入吉井虎永陣營，在暢飲歡愉下以攝政王身份宣佈攝政會的召見決定，要吉井虎永回到大阪城解釋其罪行。要不拒絕被攝政會視為敵人「攞正牌」正式宣戰，要不就回到大阪城投降接受處分。而因感到被背叛的吉井虎永之子吉井長門私自決定報復，結果卻慘死，吉井虎永在面臨最大難題之外，更要面對親兒子死亡的傷痛。

連同按針，三人於命運糾纏下，互相影響對方最終結局。(《幕府將軍》劇照）

第八集 - 以切腹成就大業

經過一番挫敗而決定回大阪城投降的吉井虎永，在服喪期間鮮少出巡，只留在江戶城內休養。在一次會議中，吉井虎永因聽聞陣營內的臣子拒絕服從投降指令而迫使大家簽署投降書。深知吉井虎永性格及計謀的老臣子戶田廣松一早就知道投降只是拖延之計，內心一早已有安排。在會議中眾臣開始反對投降時，為讓眾臣信服聽取吉井虎永的投降意向，因而決定挺身而出，向吉井虎永提出若投降自己則會切腹。為保大計的吉井虎永唯有接受，最終戶田廣松亦切腹自殺令其他臣子不敢再反抗。兩位如師如友的君臣在生死關頭，面對計謀能否順利進行還是力保老朋友生命之下，四目相投不發一聲卻勝過千言萬語，演技對決得非常精彩。

淺野中信在劇中，亦正亦邪。(《幕府將軍》劇照）

第九集 - 單人匹馬對抗攝政會

當第八集的精彩演技為劇集帶來高潮之時，第九集戶田鞠子之死再越高山製造更精彩的場面！身為名譽受損的貴族餘裔的戶田鞠子一直因背負被眾人辱罵唾棄而希望以死尋求解脫，但直到存亡關頭戶田鞠子終於挺身而出成全吉井虎永大業。投降準備返回大阪城的吉井虎永因服喪而先派樫木藪重連同槍械兵器回到大阪城，同時亦派遺戶田鞠子一同伴隨。回到大阪城接受攝政王審問期間，戶田鞠子決意帶領被軟禁的吉井虎永夫人先回陣營，其後再一同回大阪城，但攝政會主領石堂領主(平岳大 飾)執意拒絕。戶田鞠子的用意是如拒絕此行動，即代表攝政王一直以武力打壓軟禁其他領主的家人；如同意放行，其他領主親人亦會申請回到其屬地。單單一個戶田鞠子即可做到任何軍隊或領主都難以完成的事！可是，在最後被同意放行前的晚上，卻被忍者埋伏，身為目標的戶田鞠子決定以死保護眾人，一死救全家，劇情扭轉程度震撼全網！

第十集 - 賜死樫木藪重

一直作為攝政會內奸於吉井虎永麾下辦事的樫木藪重，最後在回到江戶城後因其失職及引兵入關殺害戶田鞠子而被吉井虎永賜死，並由吉井虎永本人擔任他的介錯人。在切腹當刻，吉井虎永向將死之人樫木藪重分享自己一直以來的計謀，包括派遺戶田鞠子化解最大危機、利用按針分散敵方注意等等，令觀眾再次見識到吉井虎永的深謀遠略！而在最後，樫木藪重希望吉井虎永告訴自己的未來願景後，吉井虎永只留下一句「為甚麼要告訴一個死人關於未來的事？」對白出色，令《幕府將軍》高峰下完成！