獅子王︰木法沙｜迪士尼再創特技新高　打造逼真非洲大草原

迪士尼成功將經典動畫打造成真人版電影，其中深受觀眾愛戴的《獅子王》角色將再度活現，萬眾期待的前傳迪士尼《獅子王：木法沙》（Mufasa︰The Lion King）於12月19日上映，《獅子王：木法沙》講述辛巴的爸爸木法沙成長經過，與及不一樣的成王歷險。



《獅子王》前傳迪士尼《獅子王：木法沙》於12月19日上映。(《獅子王：木法沙》海報)

今次的背景，更驚為天人。(《獅子王：木法沙》預告截圖)

電影由金像得主、影像大師巴利贊堅斯(Barry Jenkins)執導，格林美得主、著名動畫配樂家Lin-Manuel Miranda創作電影原創樂曲。《獅子王》曾邀得Elton John、Hans Zimmer及Beyoncé等全球知名音樂家，參與電影的樂曲創作，並有多首傳頌國際的原創歌曲。導演及Miranda致力延續系列輝煌的音樂成就。樂壇天后Beyoncé再度聲演辛巴戀人獅子娜娜，電影更邀得其女兒 Blue Ivy Carter 聲演新角色Kiara。

無論是水的模樣。(《獅子王：木法沙》預告截圖)

大草原的壯闊。(《獅子王：木法沙》預告截圖)

近距離的毛髮隨風擺動，都一一展現出來。(《獅子王：木法沙》預告截圖)

電影揉合真人電影拍攝技術，及超像真電腦合成科技，打造逼真的非洲大草原。無論是草原的壯闊浩瀚，還是近距離捕捉動物的毛髮隨風擺動一刻，都一一展現出來。今次故事講孤兒木法沙遇上皇裔獅子Taka，並肩展開浩瀚之旅。他們將面對嚴苛的挑戰，合力對付致命的敵人。