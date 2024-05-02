重慶森林30年｜金城武梁朝偉便利店變打卡位　有限期鳳梨罐頭盲盒

延續繼《花樣年華》及《春光乍洩》4K修復版經典重映，英皇戲院與澤東電影三度合作，再度為觀眾帶來重磅喜訊，英皇戲院於昨日（5月1日港）港澳全線獨家上映王家衛導演另一得獎代表作 —《重慶森林》。適逢今年電影上映30周年，5月1日更是戲中金城武為自己感情定下的分手限期，所以這次定檔日期別具意義。電影由林青霞、梁朝偉、王菲、金城武、周嘉玲主演，將以全新4K修復版再次躍登戲院大銀幕，讓觀眾欣賞這齣囊括多個國際大獎、備受電影業界推崇的經典作品。

1994的梁朝偉非常靚仔，同樣冇過期。（《重慶森林》截圖）

今年是電影上映30周年，特別揀選戲中金城武的生日5月1日重映。（《重慶森林》重映海報）

《重慶森林》歷年榮獲殊榮眾多，包括︰美國《時代》雜誌「世界影史百大不朽電影」、英國廣播公司BBC「世界影史百大外語片」第56名（華語電影第7名）、 「第14屆香港電影金像獎」最佳電影、最佳導演 - 王家衛、最佳男主角 – 梁朝偉、「第31屆金馬獎」最佳男主角 - 梁朝偉、「斯德哥爾摩電影節」最佳女主角- 王菲等

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為配合電影上映，英皇戲院與澤東電影合作，5月1日起於英皇戲院尖沙咀iSQUARE 8樓特設《重慶森林》主題展覽，免費入場。是次展覽劃分為3個展區，費盡心思將戲中重要元素展現觀眾眼前，觀眾透過展覽對電影有更深層次了解，彷彿走進電影當中，開展一趟《重慶森林》的旅程。

ＣＫＥ便利店

便利店是《重慶森林》重要場景之一，警察663（梁朝偉 飾）及何志武（金城武 飾）都分別前來光顧。663在便利店烘乾阿菲送他的登機證、何志武持續30天來買鳯梨罐頭，便利店滿載著幾位主角一點一滴的生活痕跡。英皇戲院特意把這個重要場景呈現觀眾眼前，彷彿拉近觀眾跟兩位主角的距離，猶如置身同一地方，令人驚喜及期待。

開罐揭秘特色牆

經過CKE便利店，慢慢走進戲院長走廊，觀眾眼球馬上會被鳯梨罐頭巨型特色牆吸引，特色牆設有30個罐頭揭蓋，每一個揭蓋背後都收藏了電影中鮮為人知的趣事，觀眾可以逐一窺探，細味內容，透過這些小秘密更了解拍攝所發生的事宜，重新認識及愛上這部上映30年的經典作品。

每一個揭蓋背後都收藏了電影中鮮為人知的趣事。（戲院提供）

巨型劇照及鳯梨罐頭

一直走到戲院盡頭的展區，觀眾會被電影強盛陣容及造型吸引，駐足觀賞，展區左邊牆身是四位主角的巨型劇照 —林青霞、梁朝偉、王菲、金城武；右邊牆身是電影經典對白， 包括讓觀眾印象深刻的︰「如果記憶是一個罐頭的話，我希望這個罐頭不會過期。如果一定要加一個日子的話，我希望是一萬年。」展區正中央擺放著兩個特別為《重慶森林》30周年而設計的巨型鳯梨罐頭，鳯梨罐頭與電影有著密不可分的關係，英皇戲院特別將這個重要元素帶到展覽中，讓觀眾拍出自己的獨有風格，絕對是展覽的打咭熱點。

現在仲有兩個巨大化罐頭供大家打卡。（關穎賢 攝）

傳媒放映場，有請大家飲菠蘿特飲。（關穎賢 攝）

電影配樂

展覽場內播放著《重慶森林》的經典歌曲及配樂，包括戲內播放多次的 “California Dreaming”–– 60 年代紅極一時的洛杉磯嬉皮樂團 “The Mamas & the Papas” 的名曲，飾演店員的王菲隨著歌曲來回擺動的場景亦成為了經典畫面；另一首一聽難忘的電影主題曲，是由王菲主唱的《夢中人》，觀眾一邊欣賞展覽，一邊細聽電影的歌曲，漸漸走進了電影的世界，跟幾位主角一同經歷他們的故事。

「鳳梨罐頭盲盒」$458元，罐頭中都隱藏著一款精美配飾，合共九款。《重慶森林》的觀眾可憑優惠碼以85折（$388元）購買。（戲院提供）

限時發售 鳳梨罐頭盲盒

為慶祝《重慶森林》上映30周年，Block 2 Distribution與TRLab聯合推出限時發售紀念款「鳳梨罐頭盲盒」，在每一個神秘的罐頭中都隱藏著一款精美配飾，合共九款，對應著電影中的九個「經典時刻」。配飾的設計和稀有度各不相同，電影愛好者也可以選擇購買多個「鳳梨罐頭」，收藏「多重經典」！在限時發售的罐頭中，還有一款特別的驚喜將在發布時揭曉，等待著你來發掘！極具收藏價值的「鳳梨罐頭盲盒」$458元，《重慶森林》的觀眾可憑優惠碼以85折（$388元）購買。