重慶森林30年｜王家衛爆拍攝秘聞　王菲即興演技令梁朝偉改變套路

王家衛導演得獎代表作《重慶森林》上映30周年，英皇戲院與澤東電影繼《花樣年華》及《春光乍洩》4K修復版經典重映後三度合作，於昨日（1/5）港澳全線獨家上映。戲中王菲與梁朝偉火花四濺，王家衛曾經大談拍攝秘聞，更指王菲的即興演技令梁朝偉改變原有演技套路。



54歲王菲罕有露面與梁朝偉同框 凍齡狀態令人羨慕︰多年都沒變老

劉嘉玲去年在IG上載了閨蜜王菲與梁朝偉的合照。（IG圖片）

王家衛執導，梁朝偉、王菲、金城武及林青霞主演的《重慶森林》（1994）仍是不少影迷心目中的經典。（電影海報）

《重慶森林》主要講述警員663（梁朝偉飾）與警員223（金城武飾）失戀的故事，一個流連在人來人往的小吃店，一個徘徊在龍蛇混雜的重慶大廈裡，分別與店員王菲和女毒犯林青霞發展出宛如日與夜截然不同的邂逅。

戲中王菲暗戀失戀的梁朝偉，兩人在戲中有不少火花。（《重慶森林》劇照）

梁朝偉真係好靚仔！（《重慶森林》劇照）

王家衛曾表示首次與王菲合作，就被對方清新脫俗又古靈精怪的演出驚豔，更大讚王菲是合作過眾多女演員中最特別的一個。由於王菲非常有天賦，亦不需要用力去演戲，無論叫她做什麼，她總有辦法讓角色輕鬆成為自己的一部分。對於演戲經驗豐富的梁朝偉來說，王家衛直言察覺到偉仔與王菲對戲時起了微妙的變化。

王家衛大讚王菲是合作過眾多女演員中最特別的一個。（《重慶森林》劇照）

兩人在戲中的感情線道出現今社會的愛情觀。（《重慶森林》劇照）

王家衛指梁朝偉演戲是有很多把刀，演得非常好，很有方法，但面對着王菲那些不按牌理出牌的方法派不上用場。當偉仔發現對手無跡可尋，只好放棄那些刀，看看對方是怎麼做，然後做出相對的反應，王家衛更指：「我覺得《重慶森林》之後的梁朝偉，演戲跟之前是完全不同的。」

梁朝偉憑《重慶森林》奪得金像獎影帝殊榮。（《重慶森林》電影畫面）