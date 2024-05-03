海關戰線｜謝霆鋒首當動作指導　慨嘆︰太少年輕人做動作電影

英皇電影《海關戰線》，由邱禮濤執導，李敏、李昇編劇，謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演，張學友、林嘉欣、劉雅瑟領銜主演，已定於7月5日公映。公映前電影獲邀成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，同時入圍競賽單元，導演邱禮濤、編劇李敏聯同主角謝霆鋒都有親赴當地，而被問到首次當動作指導的霆鋒有何感受，他就爆出金句︰「對我來說，如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影。」

電影播畢，謝霆鋒、邱禮濤導演與編劇李敏三人，一同上台分享感受。（電影公司提供）

謝霆鋒到埗烏甸尼，隨即趕赴影展會場，適逢第26屆意大利烏甸尼遠東電影節終身成就金桑獎（Golden Mulberry Award）頒獎禮，就在《海關戰線》世界首映前隆重舉行，國際殿堂級大導演張藝謀親身接受榮譽，霆鋒特別聯同邱禮濤導演與李敏出席盛會，向張藝謀導演致最崇高敬意，霆鋒更與張導演寒暄及合照，期待未來有合作機會。

《海關戰線》開映前，剛巧遇到張藝謀導演，出席第26屆意大利烏甸尼遠東電影節終身成就金桑獎頒獎禮，特別與霆鋒握手致意。（電影公司提供）

（左起)李敏、霆鋒、張藝謀導演、邱禮濤導演一起合照。（電影公司提供）

《海關戰線》成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影，大批影迷得知霆鋒、邱禮濤導演與李敏將於影展亮相，早已進駐首映會場霸佔有利位置，當三位《海關戰線》主創登場，隨即引爆一片哄動，影迷爭相索取簽名，霆鋒亦有求必應，盡量滿足大家；開場前，霆鋒、邱禮濤導演與李敏親往台上分享感受。

李敏、邱禮濤導演、霆鋒、邱復生細聽張藝謀導演發表得獎感受。（電影公司提供）

導演邱禮濤導演說：「好開心再次來到烏甸尼，重遇一些好朋友，又認識一些新朋友，大家都因為熱愛電影而聚首一堂；《海關戰線》除了有出色的編劇李敏參與，還有霆鋒擔任動作指導，這是霆鋒在電影界的一次新嘗試，好榮幸他第一次擔任這個崗位，就是由我執導的《海關戰線》，希望大家喜歡這部電影！」

無論入場定散場，都有大批觀眾向謝霆鋒索取簽名及合照。（電影公司提供）

編劇李敏表示：「這次應該是我第三次參加這個電影節，《海關戰線》講述一個不是超級英雄、但平凡人也可以發揮英雄式動作的故事，是一部不一樣的動作電影！」霆鋒說：「好榮幸可以帶來《海關戰線》的全球首映，大家成為首批觀眾觀看這部電影，可以好真實感受這部電影，希望你們會喜歡！」電影播畢，觀眾報以馬拉松式如雷掌聲及歡呼聲，對《海關戰線》表示衷心讚賞！

謝霆鋒接受當地傳媒訪問，細心談到戲中的動作場面。（電影公司提供）

霆鋒首次擔任動作指導，透露今次方向︰「我們的爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有威也輔助，但真是由我親身上陣。」（電影公司提供）

對於《海關戰線》未上畫已獲國際性影展垂青，霆鋒坦言大感鼓舞：「當然開心，我好希望將華語電影與世界接軌，今次是一個很好的平台與機會！」 霆鋒相當重視《海關戰線》，從籌備到拍攝皆全力以赴，務求達至完美效果，霆鋒說：「我首次擔任動作指導，今次的方向是，我們的爆破是真爆破，從幾層樓跌下來，當然有威也輔助，但真是由我親身上陣，我所用的方法都是香港動作電影最傳統的方法，好希望在未來日子重新介紹、激發一些年輕人去明白了解與喜歡這個行業；對我來說，如果動作電影沒有危險的話，那就不叫做動作電影，但我仍然覺得這是電影行業的精髓，尤其香港電影走到世界舞台，都是因為動作電影，但現在太少年輕人做動作電影了！」

霆鋒一心傳承香港動作電影的衣缽，將《海關戰線》帶到海外市場，不惜千里迢迢從上海飛往烏甸尼，霆鋒笑言這次旅程非常難忘：「從上海出發到烏甸尼，差不多需要二十小時，我們先花了九個半小時，由上海飛杜拜，杜拜停三個多小時後，再用六個半小時飛去威尼斯，再由威尼斯轉機個半小時到烏甸尼，然後直接開工，現在都有點暈眩的感覺！」