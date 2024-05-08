九龍城寨專訪︱伍允龍結局大戰谷血上腦斷片　誤傷胡子彤︰縫15針

香港動作電影《九龍城寨之圍城》近日於香港正式上映，不論演員陣、動作場面及故事場景均極具話題性，日前本地票房更速破2500萬元！《九龍城寨之圍城》劇情中，伍允龍飾演大反派王九，造型顏色相當搶眼浮誇、留有一頭鬈曲長髮與短鬚，從劇照曝光起已吸引到觀眾的注意力，亦對伍允龍在戲中展現的真功夫感到非常期待。早前，伍允龍就新作接受《香港01》專訪，除了分享塑造王九的演繹方法，更大談拍攝期間斷片、踢傷胡子彤的經過，以及作為詠春名家葉問的徒孫，對香港電影呈現詠春武術的看法。

伍允龍早前就《九龍城寨之圍城》，接受《香港01》專訪。（劉智源 攝）

伍允龍飾演的王九，造型顏色相當搶眼浮誇、留有一頭鬈曲長髮與短鬚。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

伍允龍：真真正正練功夫嘅演員一隻手數得晒！

伍允龍（Philip）於美國成長，返港出道後成為動作演員及武術指導，默默耕耘拍攝大量動作電影，2013年主演《惡戰》廣為人知，主演的無綫電視劇集《城寨英雄》龍成虎一角亦成功入屋。伍允龍接受專訪時直言：「香港電影圈裡，真正練功夫的動作演員其實屈指可數，鄭保瑞導演希望邀請武術演員加入，所以能夠向我了解演出的意願。」至於令伍允龍決定參演，除了自己本身作為鄭保瑞的影迷外，亦因為電影造就演戲的可能性：「過往我拍攝動作片，理所當然以動作特技效果為主，但《九龍城寨之圍城》我則傾注於文戲居多，每日到片場都非常渴望嘗試王九角色身上更多可能性。」

伍允龍直言︰「香港電影圈裡，真正練功夫的動作演員其實屈指可數。」（劉智源 攝）

談到《九龍城寨之圍城》拍攝最刻的一幕，伍允龍表示：「最深刻為結局以一對四的打戲，雖然論打戲，基本上沒有動作場面能夠難到我！」Philip表示與導演拍攝前合作構思畫面，令橋段更精彩、具衝擊力：「例如子彤以日本刀劈向我，我咬斷刀尖的一刻，再用刀插向子彤，令我構想時已經非常興奮！」他直言刺激感並非來自動作特技的難度或呈現的武學功架，而是畫面呈現的震撼力。

伍允龍直言：「論打戲，基本上沒有動作場面能夠難到我！」（《九龍城寨之圍城》角色海報）

伍允龍於專訪透露，從小練武之餘亦是香港動作電影迷，拍攝《九龍城寨之圍城》期間，其中一幕令他深刻之餘，亦致敬一部經典作品。Philip表示：「有一段在巴士上的動作橋段，雖然在拍攝較後期完成，但在巴士上穿插、爬上爬落，非常有發揮空間！」戲院裡熟悉動作電影的影迷，必然會聯想到成龍作品《警察故事》的第一集，Philip亦不例外：「當然有聯想到！我們的特技與招式略有分別，但因為在八十年代舊式雙層巴士上打，的確有懷舊、致敬的感覺！」

成龍於1985年上映的作品《警察故事》，追截雙層巴士的橋段非常經典！（《警察故事》電影劇照）

《警察故事》中，成龍追截並攀上上層的巴士，同樣是一架八十年代的綠色巴士。（《警察故事》電影劇照）

伍允龍除了擔任演員，亦曾為不少電影擔任武術指導，甚至曾參與荷里活動作片製作，經驗遍及中外影壇。基於荷里活經驗，伍允龍談及自己擔任武術指導，有一項重要步驟：「我每次都會拍攝所有動作場面的試片，讓所有道具、服裝等工作人員了解拍攝所須，例如需要破壞的桌椅、撕破的衣袖，演員也清楚步驟，可以按照試片排練。」

伍允龍除了擔任演員，亦曾於香港及荷里活擔任動作指導。（劉智源 攝）

「我斷片30秒，跪咗喺到唔郁！」

動作演員意外受傷本為常事，伍允龍於《九龍城寨之圍城》拍攝期間遇到驚險關頭，他分享指：「拍攝期間我暈倒、當場斷片！」Philip憶述拍攝情況時表示：「我在結局部分被信一用刀殺死，需要演繹嚥氣的反應，經過許多個鏡頭的拍攝後，其中一個鏡頭因為谷血上腦，所以跪在地上斷片。當時我斷片約三十秒，一直跪着不動、也沒有倒下，正當大家疑惑我為何沒有倒下時，才發現我睜着眼斷了片。」幸好Philip休息過後便回復元氣，亦未有因此延誤劇組拍攝進度。

伍允龍在拍攝《九龍城寨之圍城》期間，竟然因谷血上腦而斷片30秒！。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

「子彤入院縫咗15針！」

除了意外斷片，伍允龍亦分享《九龍城寨之圍城》意外創下一道紀錄：「我拍攝動作片多年，首次令其他演員受傷！」Philip表示意外同樣發生於結尾部分：「當時胡子彤站在我背後，我要往後向他踢一腳，卻因為我們的時間點拿捏不準，皮鞋鞋跟意外踢在子彤喉嚨上。後來他才發現頸部損傷，到醫院縫上十五針，但大半日後又回到片場繼續拍攝。」而胡子彤為了連戲，後來亦需要以化妝手法遮掩傷口。但伍允龍直言胡子彤非常「硬淨」，不僅沒有大礙，更繼續一貫幽默本色，令拍攝氣氛不變。

伍允龍拍攝《九龍城寨之圍城》期間，意外踢中胡子彤喉嚨，胡子彤到醫院後更要縫多達15針！（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

唐人街習武不時被挑機

出道超過20年的伍允龍，一直為香港影壇新生代中罕有自小習武的實力派演員，從小於美國隨父親習蔡李佛拳，及後亦跟舅父學詠春。談及家父於唐人街設館習武，伍允龍表示曾遇人挑戰：「誇張情況不如拍戲一樣，不過較早年曾有不少人到武館『試功夫』，但他們並非打算『踢館』然後自設武館，只是想測試我們的功夫，他們有時會過份表達自己的功夫，彼此間的交流會變得略為粗魯。」Philip表示切磋與真正擂台搏擊相距甚遠：「若有人到武館向我們撩事鬥非，我們也要出馬！但在比賽場上才算真正搏擊，比賽時則非常認真對決。但在賽例之下，一定程度具有安全空間，所以亦略有不同。」

伍允龍表示曾遇人到唐人街武館挑機。（劉智源 攝）

《葉問2》天台切磋拜師真有其事

伍允龍及後來港，曾拜葉問嫡傳弟子黃淳樑為師，後來亦成為謝霆鋒師父。伍允龍的師父黃淳樑，曾於甄子丹主演的《葉問2》裡登場，並由黃曉明飾演該重要角色。談到師父於電影裡的形象，伍允龍提到與前輩甄子丹的一段對話：「拍攝《葉問2》前，與甄子丹正在拍攝《十月圍城》。子丹哥當時有向我詳細了解黃淳樑向葉問拜師的過程，故事發生的過程真有其事！他上天台挑戰葉問的功夫、交手一輪後拜師的過程，的確是真人真事！」而電影劇情中，葉問與黃淳樑於魚欄被刀手圍劈的橋段，伍允龍便笑言：「魚欄的部分我便不太肯定！」

《葉問2》黃曉明飾演的角色，原型人物為伍允龍的師父黃淳樑。（《葉問2》電影劇照）

伍允龍證實黃淳樑於天台先與葉問切磋、隨後拜師的橋段，原來真有其事！（《葉問2》電影花絮照）

至於《葉問2》電影中，葉問與黃淳樑於魚欄被數十刀手圍劈的情節，伍允龍則表示不肯定是否真有其事。（《葉問2》電影劇照）

詠春自《葉問》起成為香港功夫電影常客，大大提升觀眾對詠春武學的興趣，伍允龍習詠春數十年，談到電影裡的詠春：「若評價香港電影裡的詠春，洪金寶大哥主演的《敗家仔》最成功呈現詠春的武學！電影陳述的武學槪念非常正確！」他續指：「較近年則為《葉問》系列，因為最初幾部均由黃淳樑師父的徒弟擔任顧問，憑我肉眼所見，呈現的功夫動作合理、非常接近我從小所受的詠春訓練。」

伍允龍即場展示詠春功架。（劉智源 攝）