百想藝術大賞︱12歲童星奪電視新人獎　《Moving》李正河得獎哽咽

韓國「第60屆百想藝術大賞」頒獎典禮今日（7日）舉行，典禮前夕亦舉行紅地氈，多位影帝及韓國影視巨星亮相，包括崔岷植、鄭雨盛、黃晸珉、李炳憲、金秀賢及宋仲基等，陣容非常鼎盛。本屆百想藝術大賞由電視劇作品獎開始頒發，其中競爭激烈的「電視部門最佳女新人獎」由《綁架之日》演員Yuna奪得，「電視部門最佳男新人獎」則由《Moving超異能族》演員李正河得獎。

影帝崔岷植亮相「第60屆百想藝術大賞」紅地氈環節。（視覺中國）

影帝鄭雨盛亮相「第60屆百想藝術大賞」紅地氈環節。（視覺中國）

影帝李炳憲亮相「第60屆百想藝術大賞」紅地氈環節。（視覺中國）

金秀賢亮相「第60屆百想藝術大賞」紅地氈環節。（視覺中國）

宋仲基亮相「第60屆百想藝術大賞」紅地氈環節。（視覺中國）

電影部門獎項

至於電影方面，「電影部門最佳女配角獎」由李尚熙憑電影《路基完》的演出奪得；老牌演員金鐘洙則憑《閨密盜賞團》榮獲「電影部門最佳男配角獎」。

「電影部門最佳女配角獎」由李尚熙憑電影《路基完》的演出奪得。（直播截圖）

老牌演員金鐘洙則憑《閨密盜賞團》榮獲「電影部門最佳男配角獎」。（直播截圖）

「電影部門最佳女新人獎」，由《禍亂：地下秩序》女演員金亨瑞奪得；「電影部門最佳男新人獎」則由李到晛憑新近上映作品《破墓》奪得！

「電影部門最佳女新人獎」，則由《禍亂：地下秩序》女演員金亨瑞奪得。（直播截圖）

李到晛憑新近上映作品《破墓》，奪得「電影部門最佳男新人獎」！（直播截圖）

電視部門獎項

「電視部門最佳女配角獎」由廉惠蘭憑劇作《假面女郎》奪得；「電視部門最佳男配角獎」則由安宰弘憑《假面女郎》奪得。

「電視部門最佳女配角獎」由廉惠蘭憑劇作《假面女郎》奪得。（直播截圖）

「電視部門最佳男配角獎」則由安宰弘憑《假面女郎》奪得。（直播截圖）

現年年僅12歲的童星演員Yuna，憑《綁架之日》奪得「電視部門最佳女新人獎」時，站上舞台激動地表示：「可以在這個地方見到帥氣的前輩，就已經覺得很幸福、很榮幸，竟然連新人獎都拿到了，謝謝！」更表示導演曾經祝願她能夠穿上漂亮的禮服、坐在一眾帥氣漂亮的前輩中間，如今甚至得獎，令Yuna感恩地表示：「我拿到獎了！」

年僅12歲的童星Yuna憑《綁架之日》奪得「電視部門最佳女新人獎」，並上台發表感言。（直播截圖）

憑《Moving超異能族》奪得「電視部門最佳男新人獎」的李正河，上台發表感言時表示：「能夠入圍就很感恩了，竟然能獲獎，覺得很神奇也很緊張，謝謝！」他坦言自己畏高，連高空彈跳也不敢嘗試，所以拍攝《Moving超異能族》時感到非常害怕，但每當他懷疑自己時，導演都會鼓勵他，亦向劇組台前幕後工作人員致謝。而李正河最後帶着沉重的心情、哽咽表示：「有一對新婚夫婦，丈夫最近因為意外離世，希望這個獎能夠帶給姊姊力量。」