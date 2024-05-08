調教你女友︱26歲女主角全裸解放　玩齊性玩具、繩縛堪稱俄版格雷

俄羅斯浪漫情色電影《調教你女友》（Naughty Girl），堪稱俄版《格雷的五十度色戒》（Fifty Shades of Grey），由26歲的女演員安娜絲塔詩雅雲斯妮（Anastasiya Reznik）主演。劇情講述一位熱衷保育自然的女大學生，為了阻止發展商於森林興建摩天大廈，竟與富二代男主角打賭，拋低男友同居試愛七日，迎戰對方百般挑逗示愛及情慾陷阱，最後情難自禁展開激情床戰！

俄版格雷《調教你女友》，由年僅26歲的安娜絲塔詩雅雲斯妮主演，飾演一位熱衷保育自然的女大學生。（《調教你女友》電影劇照）

女主角為了阻止發展商於森林興建摩天大廈，竟與富二代男主角打賭，拋低男友同居試愛七日！（《調教你女友》電影劇照）

女主角迎戰對方百般挑逗示愛及情慾陷阱，最後情難自禁展開激情床戰！（《調教你女友》電影劇照）

《調教你女友》情慾尺度大開，劇情充滿18禁情節及畫面，意識大膽之餘又不失浪漫。26歲新晉演員安娜絲塔詩雅，更成為全片最大亮點，天生高冷模特兒級別的五官、與修長而曲線的體態反差甚大，亦隨劇情發展逐關解放，震撼觀眾眼球！安娜絲塔詩雅出道至今僅三年，此前拍攝數部俄羅斯本地電視劇，首度主演電影便毅然全裸解放，於銀幕展示性感豐滿的胴體！

《調教你女友》情慾尺度大開，更由年僅26歲的新晉演員安娜絲塔詩雅主演，更成為全片最大亮點。（《調教你女友》電影劇照）

安娜絲塔詩雅天生擁有高冷模特兒級別的五官、與修長而曲線的體態反差甚大！（安娜絲塔詩雅IG圖片）

電影中，安娜絲塔詩雅帶領觀眾逐步擴闊情慾意識，由性玩具至倒吊繩縛，女主角全程吊足觀眾胃口，連與男主角大玩人體毛筆彩繪時，仍未正式進入戲肉，令觀眾期待值儲到最後，才決堤式解放！

安娜絲塔詩雅與男主角玩人體彩繪。（《調教你女友》電影劇照）

男主角用毛筆於安娜絲塔詩雅身上畫上紋身圖案。（《調教你女友》電影劇照）

男主角用毛筆於安娜絲塔詩雅身上由頭畫到落腳。（《調教你女友》電影劇照）

男主角用毛筆於安娜絲塔詩雅身上由頭畫到落腳。（《調教你女友》電影劇照）

安娜絲塔詩雅亦與男主角大玩倒吊繩縛。（《調教你女友》電影海報）

安娜絲塔詩雅首度主演浪漫情色電影，而銀幕以外的形象亦相當性感，不時於社交媒體分享福利照，大騷高冷美貌與曲線好身材。而安娜絲塔詩雅早前更大曬傲人上圍之間的紋身，紋身所採用的草書風格文字設計，令不少粉絲影迷忍不住放大照片細看，成為電影上映後相當驚喜的花邊焦點！

安娜絲塔詩雅不時於社交媒體分享性感福利照。（安娜絲塔詩雅IG圖片）

安娜絲塔詩雅近日大曬胸前紋身，令粉絲影迷忍不住放大睇清楚！（安娜絲塔詩雅IG圖片）

安娜絲塔詩雅的火辣打扮，拍照角度亦相當誘惑。（安娜絲塔詩雅IG圖片）

安娜絲塔詩雅的火辣打扮，拍照角度亦相當誘惑。（安娜絲塔詩雅IG圖片）