調教你女友︱26歲女主角全裸解放 玩齊性玩具、繩縛堪稱俄版格雷
撰文：莫匡堯
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俄羅斯浪漫情色電影《調教你女友》（Naughty Girl），堪稱俄版《格雷的五十度色戒》（Fifty Shades of Grey），由26歲的女演員安娜絲塔詩雅雲斯妮（Anastasiya Reznik）主演。劇情講述一位熱衷保育自然的女大學生，為了阻止發展商於森林興建摩天大廈，竟與富二代男主角打賭，拋低男友同居試愛七日，迎戰對方百般挑逗示愛及情慾陷阱，最後情難自禁展開激情床戰！
《調教你女友》情慾尺度大開，劇情充滿18禁情節及畫面，意識大膽之餘又不失浪漫。26歲新晉演員安娜絲塔詩雅，更成為全片最大亮點，天生高冷模特兒級別的五官、與修長而曲線的體態反差甚大，亦隨劇情發展逐關解放，震撼觀眾眼球！安娜絲塔詩雅出道至今僅三年，此前拍攝數部俄羅斯本地電視劇，首度主演電影便毅然全裸解放，於銀幕展示性感豐滿的胴體！
電影中，安娜絲塔詩雅帶領觀眾逐步擴闊情慾意識，由性玩具至倒吊繩縛，女主角全程吊足觀眾胃口，連與男主角大玩人體毛筆彩繪時，仍未正式進入戲肉，令觀眾期待值儲到最後，才決堤式解放！
安娜絲塔詩雅首度主演浪漫情色電影，而銀幕以外的形象亦相當性感，不時於社交媒體分享福利照，大騷高冷美貌與曲線好身材。而安娜絲塔詩雅早前更大曬傲人上圍之間的紋身，紋身所採用的草書風格文字設計，令不少粉絲影迷忍不住放大照片細看，成為電影上映後相當驚喜的花邊焦點！