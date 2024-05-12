從今以後專訪︱區嘉雯李琳琳吻戲冇NG　導演拍浸浴戲︰驚電死佢

香港同志題材電影《從今以後》，由《叔．叔》導演楊曜愷事隔五年再度執導關注LGBTQ+議題的電影，誠意邀請息影三十多年的李琳琳復出，聯同區嘉雯、太保、廖子妤、梁仲恆及梁雍婷主演。早前，區嘉雯與楊曜愷（Ray）就新作接受《香港01》專訪，分享拍攝《從今以後》的選角過程、拍攝兩位女主角的深刻場景，以及電影希望給予大眾的訊息。

區嘉雯與楊曜愷導演就新作《從今以後》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《從今以後》由區嘉雯、太保主演，久未露面的李琳琳特別演出。（《從今以後》電影劇照）

區嘉雯與楊曜愷導演接受訪問時，導演首先分享再次與區嘉雯合作的原因，表示於2021年撰寫劇本期間，已投射Angie一角於區嘉雯身上，認為嘉雯繼《叔．叔》以後，能夠演繹更豐富的層次。楊曜愷導演直言：「Angie的角色我希望外表溫柔，遇上難關時卻能夠堅強面對的形象。認識嘉雯以後，認為她具有這份特質，同時非常優雅，於是一路寫劇本，角色越變得似嘉雯的形象，直至我讓監製Teresa（鄺佩詩）讀劇本時，已直覺我屬意由嘉雯飾演，雖然嘉雯與角色始終具有距離，但一定程度上萃取自她的特質。」

區嘉雯、楊曜愷。（陳順禎 攝）

區嘉雯於《從今以後》飾演一位喪失伴侶的未亡人。（《從今以後》電影劇照）

《從今以後》劇情裡Angie一角，為區嘉雯度身訂造，嘉雯姐直言未有多加考慮便接演角色。首次成為電影女主角，擁有豐富舞台劇表演經驗的嘉雯姐，亦分享演出上調整：「我們作為話劇演員，習慣字正腔圓演繹對白，演出能量亦較高，演繹《叔．叔》的阿清尚可接受，當時已壓下演出能量，到《從今以後》便按導演的要求進一步作調整，包括演繹對白時不要時常皺起眉頭。」

資深舞台劇演員區嘉雯，首次擔正電影女主角，分享銀幕演出上的差異。（陳順禎 攝）

區嘉雯於楊曜愷執導作品《叔．叔》裡飾演阿清一角，並奪得香港電影金像獎「最佳女配角」獎。（《叔．叔》電影劇照）

誠邀李琳琳出山

《從今以後》除了由區嘉雯首度飾演女主角，特別演出的李琳琳亦令觀眾驚喜萬分。談及邀請息影長達30年的李琳琳出山，Ray導演表示，曾考慮不少其他演員飾演Pat姑姐一角，然而飾演Pat姑姐的演員，需要具備強烈的壓場感，令觀眾在Pat姑姐短暫演出後，仍記掛角色、留有深刻印象。於是楊曜愷導演開始尋找更資深的演員：「當時翻看七八十年代的電視劇期間，看到琳琳姐的舊作《梁山泊與祝英台》，反串演出時兼具美感與壓場感。於是透過John哥邀請琳琳姐見面商量。琳琳姐當時讀過劇本後覺得Pat姑姐一角具有獨立性與發揮，有別於過往演出主角母親等一類角色，於是兩三日後便答應演出。」

楊曜愷認為由李琳琳飾演Pat一角，具有強烈壓場感，令觀眾在Pat姑姐短暫演出後，仍記掛角色、留有深刻印象。（《從今以後》電影劇照）

刪剪戲份中的驚險時刻

區嘉雯與楊曜愷導演談及深刻的拍攝戲份時，Ray突然提到一段刪剪戲份：「有一場出浴鏡頭，嘉雯獨自在浴室浸浴，拍攝時浴缸不停漏水，但四周卻放滿拍攝器材，我當時非常擔心會『電死佢』！」區嘉雯直言不知道浴缸漏水的情況，感到幸運之餘，笑言：「起初打算營造Angie的失落感，於是浸浴期間將頭浸在熱水中，當然並非想自殺，但希望令自己從痛苦中清醒過來，最後卻沒有用在上映版本中。」導演表示出浴橋段的氣氛，與Angie面對喪偶的其他戲份情緒存在差異，於是決定刪剪該部分。

區嘉雯坦言不知道拍攝浴室戲份時，浴缸漏水幾乎被「電死」。（陳順禎 攝）

李琳琳、區嘉雯親吻鏡頭

《從今以後》結局中，Angie重新回憶與Pat之間的甜蜜回憶，在行山的片段裡，最後以二人於涼亭親吻作結。楊曜愷導演憶述拍攝期間，狀況相當狼狽：「拍攝當日遇上狂風暴雨，原定於水壩上談情的橋段無法如願拍攝。因為不論兩位女主角如何恩愛，情節亦沒有可能在大雨下發生。於是將橋段移至涼亭下拍攝，當日亦是拍攝的最後一日、最後一場，臨近黃昏環境亦變得靜謐、四野無人，氣氛突然非常適合。」

《從今以後》海報畫面，為電影最後一場的回憶片段。（《從今以後》電影海報）

Ray導演解釋指親吻情節早於構思階段安排：「劇本早已有親吻的橋段，拍攝一個鏡頭後已經非常滿意。畫面含蓄同時，具有非常濃烈而深刻的愛意在其中。」只是為保險起見，再補一個鏡頭。區嘉雯則表示：「拍攝親吻時非常自然，唯一問題是拍攝第一個鏡頭時坐得稍遠，靠在琳琳身上時中間便有空隙，第二個鏡頭則坐得更接近。我覺得當時準確拿捏到氣氛與狀態，未有刻意設計整個演出。」

區嘉雯與李琳琳拍攝《從今以後》的結局吻戲，一Take過完成。（陳順禎 攝）

電影道出同志平權訊息

香港現時尚未訂立同志婚姻及相關權益，楊曜愷導演希望透過《從今以後》，讓觀眾更了解同志伴侶在未受保障下面對的困境：「許多人或會擔心，若制訂同志婚姻及相關平權法律後，性小眾將享有比大眾更高權利，然而同志僅希望能夠享有同等權益。電影帶出同志未享有婚姻及遺產繼承權下，伴侶所面對的困境實況，希望大眾能夠了解並產生同理心。」他續指：「大眾往往排斥對自身感到陌生、未全盤了解的情況，或因此產生歧視目光，誤解同志群體爭取權益的實際訴求，所以透過電影向大眾呈現較少接觸到的實況與故事。」