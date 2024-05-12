47歲張靜初至今未婚「零」緋聞　自嘲「無性無愛」數千呎豪宅曝光

47歲內地女演員張靜初，自2000年於內地演出電視劇，旋即成為中港影壇熱捧的女演員，出道至今長達20年，曾參演《七劍》、《門徒》、《火拚時速3》、《天水圍的夜與霧》及《無雙》等中外電影。張靜初憑電影於香港闖出知名度，歷年來先後三度提名香港電影金像獎「最佳女主角」及兩度提名「最佳女配角」，不論顏值或演技實力均備受認同。

現年47歲的內地女演員張靜初，為內地影壇罕有的單身貴族。（視覺中國）

張靜初曾主演香港電影《門徒》，並提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（《門徒》電影劇照）

張靜初近年曾主演香港電影《無雙》，同樣獲提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎。（《無雙》電影劇照）

張靜初出道至今仍然未婚，被視為影壇少數單身貴族，多年來亦幾乎「零」緋聞，近日張靜初於網上分享恬靜的居家生活，令歐陸風格獨立屋豪宅曝光。張靜初更自爆渴望渡過：「無性無愛住豪宅」的生活，並且「守着一屋子破爛」，想做一個「無用」的人，令影迷非常訝異！

張靜初出道24年，至今仍然未婚，亦極少傳出緋聞。（視覺中國）

張靜初的數千呎豪宅裡外採歐陸風格，四周種植大量綠色植物與擺放盆栽，連小屋型車房外亦長滿蔓藤植物與粉紅色鮮花，戶外環境相當靜謐典雅。張靜初豪宅內部亦採光度十足，利用落地玻璃窗引進自然光到起居室，屋內亦擺放典雅歐陸風格傢俬，更有購自法國的壁爐、黑膠點唱機等擺設，連日式茶室與花園均獨具個人風格與悠閒格調。

張靜初近日自爆享受「無性無愛住豪宅」的生活，亦令她的數千呎豪宅曝光。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光，與門前的盆栽合照。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光，落地玻璃設計採光度十足。（網上圖片）

張靜初豪宅曝光。（網上圖片）

張靜初所言的「破爛」，是一屋子的藝術品、書籍、收藏品與盆栽，對「物質生活」有獨得的追求，並不追求奢華與享受。對於張靜初而言，豪宅內的「破爛」均為她的寶藏，能夠在忙碌的演藝生活裡尋找到一份靜謐的角落，滿足於簡單的理想生活狀態。或許張靜初作為單身貴族的生活，未如外界對她的期待，但她卻於影壇發展與生活之間，取得屬於個人的平衡。

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）

張靜初豪宅內部放滿收藏品與古董。（網上圖片）