陳法拉首次做荷里活電影女主角　夥拍金球影帝哥連費路赴亞洲取景

據外國傳媒Deadline報導，陳法拉即將加盟電影《The Ballad of a Small Player》，並擔任女主角，男主角則是金球獎影帝哥連費路（Colin Farrell），電影更有奧斯卡金像獎最佳女配角泰達．史雲頓（Tilda Swinton）特別演出，三人於電影中互相切磋演技。

陳法拉即將加盟電影《The Ballad of a Small Player》，並擔任女主角，夥拍男主角金球獎影帝哥連費路。（電影公司提供）

此乃陳法拉演出全球大賣的《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-chi and the Legend of the Ten Rings）及《哥斯拉 ✕ 金剛：新帝國》（Godzilla x Kong: The New Empire）之後，又一部衝擊荷里活之作。

陳法拉此前曾演出全球大賣的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》。（《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照）

陳法拉早前主演《哥斯拉 ✕ 金剛：新帝國》第三女主角。（《哥斯拉 ✕ 金剛：新帝國》電影劇照）

電影由德國導演愛德華．伯格 （Edward Berge）執導，於2022年，他執導的戰爭片《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front），榮獲奧斯卡最佳外語片丶最佳攝影丶最佳配樂及最佳美術指導，他更憑此片贏得英國電影學院獎最佳導演及最佳改編劇本，此片亦於同一頒獎禮贏得最佳影片等共七大獎項。

陳法拉與哥連費路將為《The Ballad Of A Small Player》到亞洲取景。（Getty Images）

《The Ballad Of A Small Player》改編自同名暢銷小說，故事講述一名賭徒飽歷滄桑和面對債務困擾，於是決定在澳門生活，卻遇到一位有機會拯救到他的人。電影預計暑假正式開拍，在亞洲取景。