直播靈接觸｜葉子楣否認拜狐仙成名　靈堂遇怪事後戒食雞？

TVB靈異直播節目《直播靈接觸》講來一代性感影星葉子楣擔任嘉賓，以「狐仙」為討論話題。葉子楣1990憑三級電影《聊齋艷譚》「白狐仙」一角，成為一代性感偶像，更傳出她拜狐仙，所以能瞬間瘋魔萬千男仕，主持人梁思浩單刀直問葉子楣傳聞是否屬實，她否認笑言︰「無拜，連拜狐仙呢樣嘢都係今日先聽到」，而身旁的狐仙信仰專家林千博師傅亦證實︰「1990年佢紅嘅時候，香港都未有狐仙堂。同埋拜狐仙有樣睇，明顯睇到佢無拜。」

葉子楣接受訪問時透露拍過多部鬼片，但慶幸未遇過怪事。反而有趟出席親友白事時，有靈異遭遇，她說︰「殯儀館位堂倌同我講，有三位『小朋友』跟住我。」之後她找師傅做法事及放生雀仔化解，但自此開始戒食雞一類飛禽，她解釋︰「聽人講放生乜嘢，就唔可以食返。」

葉子楣否認靠拜狐仙瘋魔萬千男仕。（TVB提供）

此外，林師傅表示一般人都將「狐仙」及「狐妖、狐狸精」混為一談，其實是非常錯，他以專家身份為狐仙平反說︰「一個係仙、另一個係妖，已經唔同。」他承認有不少風塵女子、演藝界人仕信奉狐仙，目的是想增加人緣。Jojo附和表示拜過狐仙後，試過同一時期有十多位男仕埋身，受寵若驚。

林師傅補充有立壞心腸的第三者，狐仙亦不會庇蔭。他又講一單關於狐仙顯靈故事，傳聞有位拜狐仙的善信遇到交通意外，被拋出車外倒地一刻，被一條狐狸尾接住，安然無恙。