John Wick︱將開拍盲俠凱恩電影　甄子丹出道40年首做荷里活男一

荷里活動作電影《殺神John Wick 4》（John Wick：Chapter 4）去年初全球上映後大受歡迎，電影延續由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的退休殺手John Wick在地下世界避難及殺戮的故事，更與甄子丹、真田廣之等亞洲武術電影巨星並肩作戰！片中甄子彤飾演的盲俠殺手凱恩（Caine）非常觸目，系列影迷自去年已敲碗希望開拍關於凱恩的外傳電影，一年後終於有新消息！

《殺神John Wick》系列自去年初上映第四集後，終於宣布系列去向。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩，在劇情裡非常觸目！（《殺神John Wick 4》電影劇照）

據外媒報道，《殺神John Wick》系列出品方正在開發以凱恩為主角的電影，並由甄子丹飾演男主角。甄子丹過去十年於荷里活闖出響亮名堂，先後參演《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Story）及《3X反恐暴族：重火力回歸》（XXX：Return of Xander Cage）等動作電影，均飾演男配角。《殺神John Wick》外傳將會為甄子丹出道40年來，首次擔任荷里活電影男主角！

甄子丹過去曾參演荷里活電影《俠盜一號：星球大戰外傳》，飾演男配角。（《俠盜一號：星球大戰外傳》電影劇照）

甄子丹過去曾參演荷里活電影《3X反恐暴族：重火力回歸》，飾演男配角。（《3X反恐暴族：重火力回歸》電影劇照）

據指，甄子丹主演的外傳作品，將於2025年開鏡，更計劃於香港實地取景，不論對全球影迷或甄子丹於華語電影圈的影迷而言，均為非常震撼的消息。而外傳故事則會延續《殺神John Wick 4》劇情，講述凱恩擺脫高桌會義務與控制後的前路。

甄子丹主演的《殺神John Wick》外傳作品，將於2025年開鏡，更計劃於香港實地取景。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

《殺神John Wick》外傳消息傳出後，甄子丹亦於一份聲明中表示：「參與《殺神John Wick 4》是一次非凡的經歷。這些電影之所以深深觸動人心，是因為我、Chad Stahelski、Basil和Erica都在努力創造不僅令人驚嘆、富有創意和藝術性的動作、戰鬥和特技，還能表達角色、故事和情感的元素。凱恩是一個擁有悲慘過去的不可思議的人物，我很高興能回歸這個角色。」

甄子丹對於《殺神John Wick》能夠開拍關於凱恩一角的續作，非常興奮。（甄子丹IG圖片）

《殺神John Wick》外傳開拍消息傳出後，甄子丹於聲明裡表示：「凱恩是一個擁有悲慘過去的不可思議的人物，我很高興能回歸這個角色。」（《殺神John Wick 4》電影劇照）

作為國際武術巨星，甄子丹對荷里活呈現個人華裔角色形象要求甚高，雖然在美國長大並曾經入籍，然而從小修習中國傳統武術的甄子丹，曾於訪問表示自小已有一顆民族心，早年已退回美國籍，更揚言現時接拍外國電影，對方必須要尊敬中國人和中國文化，如達不到要求，一定不會跟對方合作。

甄子丹接拍外國電影，要求對方必須要尊敬中國人和中國文化。（葉志明 攝）

《殺神John Wick》系列導演Chad Stahelski受訪時曾表示，甄子丹參演第四集前，曾指出劇集中具有對亞裔角色的刻板印象，後來經過合作商討，Chad Stahelski則同意修改甄子丹角色的名字與造型設計。