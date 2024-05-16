3體︱Netflix版全球熱播第二季開綠燈　有指將拍四季完成小說故事

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，今年3月底啟播。《3體》劇集播出後成為平台熱播作品，登上全球熱播劇集榜頭10位長達7星期，於影視評論網站爛番茄上，專業影評及觀眾評級更分別取得80%及78%新鮮度，大受歡迎！《3體》劇集由《權力遊戲》（Game of Thrones）三位製作人及班底主力製作，香港導演曾國祥亦擔任首兩集導演一職。

Netflix版《3體》於三月底啟播後大受歡迎，連續七星期登上平台全球十大熱播劇集榜。（《3體》劇集劇照）

香港導演曾國祥擔任《3體》首兩集導演。（視覺中國）

Netflix近日宣布，將會為《3體》延續篇「開綠燈」製作第二季劇集，雖然並未確定將會後續拍攝多少季度，但在劇集全球廣受歡迎下，將會努力完成系列。Netflix劇集負責人於製作聲明中表示：「我們對故事能夠迎向宏大結局感到非常興奮！自從我們拜讀劉慈欣《三體》三部曲後，就一直希望能夠率領觀眾一起走到宇宙盡頭。現在我們正式開始！」此前，曾有消息指Netflix製作方希望將《三體》拍攝成共四季的劇集，以完整地呈現劉慈欣小說的幻想世界。

Netflix為《3體》延續篇「開綠燈」製作第二季劇集。（《3體》劇集劇照）

曾有消息指Netflix製作方希望將《三體》拍攝成共四季的劇集。（《3體》劇集劇照）

據外媒報道，《3體》為Netflix有史以來投資最高昂的作品之一，每集製作成本高達2000萬美元（約港幣1億5600萬元），據悉預算尚未包括向劉慈欣購買電視版權的費用，以及劇集完成拍攝後宣傳及市場營銷費用。