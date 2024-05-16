誤判｜甄子丹首度演檢察官　「文武都要打動和震撼觀眾」

《葉問》系列的黃金拍檔黃百鳴及甄子丹，新作《誤判》再次聯手監製，甄子丹身兼導演及主演，製作成本高達３億。全片於香港取景及搭景拍攝，由開拍至現今到進行後期製作都一直保持神秘，直至於今年康城國際影展首度曝光！來到康城影展第三天，首款國際版海報更登上國際電影雜誌《Screen International》封面，見到甄子丹身穿法袍眼神堅定望向前方，手上帶傷緊握天秤，顯示出這次甄子丹面對新挑戰，首度出演檢察官，為守護正義而戰！

甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判。（《誤判》海報）

首款國際版海報更登上國際電影雜誌《Screen International》封面。（電影公司提供）

《誤判》根據香港一宗真實案件改編，講述了一個由快遞包裹引發的誤判冤案，因幫朋友代收快遞包裹，一名年輕人捲入了一宗販毒案，並因此引發了二十七年的牢獄之災。戲中甄子丹飾演的檢察官察看到案件漏洞並試圖糾正這場誤判，卻在尋找真相的過程中發現了更深層的黑暗事件。

首批劇照，見甄子丹身穿法袍於法庭陳詞，子丹笑言這次真的需要能文能武。（《誤判》劇照）

這次是甄子丹首度出演法律題材的電影並飾演一名為正義不惜一切的檢察官，被問到為何這次接拍法律題材，原來是被故事打動：「我覺得這個故事背後有一個正義，一個正直的價值值得我們去傳遞，然後又有很多令人興奮的動作場面，對我而言是一個很好的挑戰。」對於這次演出檢察官一角對大家都很有新鮮感，子丹笑言這次真的需要能文能武：「這角色文武兩部分都要打動和震撼觀眾，能夠這樣才是最厲害！」

另一張劇照，見到甄子丹在地鐵中和敵人持鎗對峙的緊張畫面。（《誤判》劇照）

這次除了國際版海報首度震撼曝光，亦同時發佈了三張劇照，三張均為甄子丹於戲中的不同場景，不但有身穿法袍於法庭陳詞，更有一人力敵眾人襲擊博鬥場面，與及在地鐵中和敵人持鎗對峙的緊張畫面。對於這次不但是演出文戲和武戲的主角，更身兼導演一角執導全片，很多人以為身兼三職會很辛苦，但甄子丹卻不覺得是一回事：「我不覺得工作的辛苦值得拿出來說。現實生活中為正義奮鬥的法官和檢察官，值得我做這一點點的付出。」對於首款海報正式於康城影展發佈，他亦表示非常期待作品跟觀眾見面：「越來越興奮，越來越激動，希望儘快讓觀眾看到這部作品！」《誤判》這次除了有甄子丹監、導、演及首度挑戰演出法律電影外，亦有多位香港影壇重量級及新生代演員首次和甄子丹合作，演員名單至今保持神秘，讓人翹首以待！

甄子丹化身「毒打大狀」，講得又打得。（《誤判》劇照）

這次不僅是黃百鳴與甄子丹這一對黃金組合自《龍虎門》、《導火綫》及《葉問》系列等作品後時隔多年的再度合作，也是甄子丹自電影《葉問4》及《張天志》與黃百鳴聯合監製後，再次同時擔當導演和監製的新作。電影《誤判》亦是黃百鳴和甄子丹於去年宣佈成為戰略性合作伙伴後的首部作品，二人亦將會繼續聯合監製之後的《導火綫2》和《葉問5》，讓一眾影迷迫不及待！