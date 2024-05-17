康城影展2024︱驚現玉帝皇母娘娘下凡奇觀　真正身份震撼網民

國際影壇盛事「第77屆康城影展」現正舉行，繼日前正式開幕後，各競賽單元及參展作品陸續於電影節舉行放映。當地時間昨日（15日），入選競賽單元的法國電影《野性鑽石》（Diamant brut）於影展放映，吸引大量國際影視名人出席觀映，並在入場前於紅地氈上亮相。在不少盛裝打扮出席的國際影人之中，其中一組嘉賓的裝扮猶其引人注目，驚現「玉帝、皇母娘娘下凡」奇觀，極具東方傳統色彩的打扮旋即成為焦點！

康城影展紅地氈驚現「玉帝」與「皇母娘娘」下凡奇觀！（視覺中國）

康城影展紅地氈驚現「玉帝」與「皇母娘娘」下凡奇觀！（視覺中國）

打扮成「玉帝」與「皇母娘娘」的兩位華語影人，是紅地氈上極少數不以西服亮相的嘉賓，「玉帝」以黃金色龍袍、配襯皇帝串珠金冠亮相，非常搶眼；「皇母娘娘」則以一身藍色繡花長袍登場，不但配襯武則天風格巨型金冠，長袍更拖地超過一米，排場氣勢十足，設計相當華麗。

玉帝下凡到康城影展，笑得相當開心。（視覺中國）

儘管「玉帝」與「皇母娘娘」的兩位影人，成為本屆康城開幕後首對奇葩，而皇母娘娘的真實身份，則為中國籍演員兼導演劉蘊潔，他們亦帶同新作《花開姐妹》的海報於紅地氈上登場，落力宣傳自己的新戲。神仙下凡奇觀引起網民注意後，發現《花開姐妹》並非康城影展任何單元的作品，亦認為海報設計相當土炮、奇葩，而劉蘊潔的演員與導演身份，陌生程度亦令網民相當震撼！

「玉帝」與「皇母娘娘」帶同新作《花開姐妹》的海報於紅地氈上登場，落力宣傳自己的新戲！（視覺中國）