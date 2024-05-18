汪峰離婚半年新戀情曝光　年輕21歲網民讚氣質不輸章子怡

45歲國際影后章子怡，去年10月宣布與結婚8年的內地搖滾歌手汪峰離婚，消息震驚華語影壇及娛樂圈。二人當時分別發表聲明，坦言彼此間沒有辜負與背叛，並會在未來共同撫養一對子女。章子怡離婚消息傳出才7個月，前夫汪峰已多次傳出邂逅新歡，近日戀情曝光更成為熱話，新歡的相貌於網絡上瘋傳後，網友更認為長相氣質不輸章子怡，對汪峰大感羨慕！

章子怡去年10月宣布與結婚8年的內地搖滾歌手汪峰離婚。（汪峰微博圖片）

章子怡與汪峰分別在離婚聲明中，坦言彼此間沒有辜負與背叛。（章子怡微博）

據指，汪峰新歡為新疆網紅「森林北」李巧，以清麗脫俗的外貌與魅力吸引無數粉絲關注。而汪峰與李巧則因為拍攝MV結緣，汪峰當時正尋找MV女主角，主動聯系李巧參與拍攝，二人亦因為默契而產生好感。更有傳媒報道，今年母親節，汪峰更疑似帶同李巧與女兒「小蘋果」一冋慶祝，令汪峰前女友葛薈婕於微博大罵：「你是沒靈感寫歌了嗎？能不能對孩子們負點責？多大個人了自己私生活還不會保護？」

與章子怡離婚才7個月，汪峰已多次傳出邂逅新歡，近日戀情更於母親節曝光。（視覺中國）

汪峰與李巧的新戀情曝光，令網民對李巧興趣大增，發現生於1993年的李巧，現年31歲、比汪峰年輕21年，曾一度結婚並育有一女。李巧失婚後繼續經營自己的網紅形象與公司，曾擔任新疆旅遊協會副秘書長，更有傳李巧是商場女強人，為11間公司的聯合經營者之一。

據指，汪峰新歡李巧是來自新疆的網紅。（李巧微博圖片）

據指，汪峰新歡李巧是來自新疆的網紅。（李巧微博圖片）

對於汪峰新戀情曝光，網民一反往常對汪峰的負面評價，竟大讚汪峰的眼光，認為李巧在氣質與外貌絲毫不輸給章子怡，作為推廣新疆家鄉風情的女網紅及代表，亦富有才華與成就，更為獨立自主的女強人。

網民大讚李巧的氣質與顏值，更欣賞她為獨立自主的女強人。（李巧微博圖片）