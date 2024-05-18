重案夢幻重組再重組｜30年邁阿密重案孖寶　一夜間淪為全美通緝犯

人氣動作喜劇《重案夢幻組》系列，最新一集《重案夢幻重組再重組》（Bad Boys: Ride Or Die）鐵定6月6日上畫。繼續有韋史密夫（Will Smith）第四度夥拍馬田羅倫斯 （Martin Lawrence），再次飾演縱橫邁阿密的壞男孩「型」警黃金組合。美國方面釋出最新終極版電影預告，揭示這對最佳拍檔的全新驚險旅程。



這對最受歡迎的邁阿密孖寶幹探，一個狂傲難搞、一個戇直怕死。（《重案夢幻重組再重組》劇照）

《重案夢幻重組再重組》由《重案夢幻再重組》雙導演阿迪爾埃爾阿拉伯 (Adil El Arbi) 與比拉法拉 (Bilall Fallah) 再次合作執導，幕前原班人馬亦回歸就位，包括精英小隊AMMO的隊長葆拉紐妮絲(Paola Nunez)、槍械專家雲妮莎夏芝絲 (Vanessa Hudgens) 與電腦專家亞歷山大路威 (Alexander Ludwig)等，演韋史密夫私生子的積及西彼奧 (Jacob Scipio) 亦再度登場，祖潘圖利安奴 (Joe Pantoliano) 亦會客串再演警長康納德侯活。

一貫動作連場，亦同樣搞笑連場。（《重案夢幻重組再重組》劇照）

秉持著此系列的一貫賣點，《重案夢幻重組再重組》繼續玩槍戰、爆破、打鬥，視覺效果凌厲刺激，全新預告更揭示暴風雨般大件事即將發生：邁阿密緝毒最強警探將面對嚴峻考驗，今次雙雙被設局陷害，一夜間淪為全美通緝犯，黑白兩道同時懸紅捉拿兩人，於是被逼逃亡，伺機反擊，終於引爆海陸空大戰：除了飛車，也打到上半空，在失控的直升機內搏鬥，更要下海玩大鱷，對抗巨型鱷魚！不過，著草靠對腳，把口無時停，兩人當然會搏命互窒、寸爆對方，危急時則發揮近30年的合作默契，亡命互撐、力保對方！

今集二人搞到要著草，但都keep住把口無時停。（《重案夢幻重組再重組》劇照）

《重案夢幻重組再重組》由《重案夢幻再重組》雙導演阿迪爾埃爾阿拉伯 (Adil El Arbi) 與比拉法拉 (Bilall Fallah) 再次合作執導。（《重案夢幻重組再重組》劇照）

來到系列第四集， 《重案夢幻重組再重組》，這對最受歡迎的邁阿密孖寶幹探，一個狂傲難搞、一個戇直怕死，在今集又再飛車出動掃毒，卻發現已故警長康納德侯活被指控貪腐並一直暗中跟販毒集團合作，但手機竟傳來警長死前拍下的影片，警告他們別再相信任何人，因為他們倆也遭設局陷害，一夜淪為被追捕的危險逃犯！