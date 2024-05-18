康城影展｜旅發局集業界宣傳香港　《城寨》武指谷垣健治執導短片

由香港旅遊發展局及Double S Entertainment聯合出品，推廣香港電影的紀錄片《香港經典 光影重塑》，史無前例集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，將過往經典作品分成六大類港產片，重新拍攝成六條短片，向港產片經典情節和主題致敬 。而執導6條短片的導演，更有令人喜出望外之選，包括首次初執導演筒的林家棟，還有《九龍城寨之圍城》武術指導谷垣健治。

張艾嘉有份參與其中一段短片演出，最開心是可以跟林子祥再度合作。圖為黃百鳴到來支持。（大會提供）

三位來自電影界不同崗位的朋友，夏永康、文念中及陳善之，今次一同為《香港經典 光影重塑》創作。（大會提供）

這部《香港經典 光影重塑》由資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請六位導演包括夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民執導六條短片，並由資深電影人陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。導演們透過六種不同港產片類型包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝，並由多位著名演員，包括張艾嘉、林子祥、洪金寶、莫文蔚、Twins蔡卓妍和鍾欣潼、米雪、張兆輝、邱士縉、凌文龍、袁澧林、林家熙、朱鑑然、陳明憙等全新演譯下，以六條短片致敬港產片經典情節，甚至創造出新故事。

動作篇 《黑玫瑰對黑玫瑰2023》，由Twins主演，《九龍城寨之圍城》武術指導谷垣健治執導。（影片截圖）

《香港經典 光影重塑》的預告片發布會，已於17/5康城舉行，讓現場嘉賓先睹為快部份精彩內容！活動同時獲多名紀錄片台前幕後遠赴康城參與，包括有製片人梁慧儀，幾段短片的演員、監製和導演，包括張艾嘉、陳善之、朱家懿、嚴嘉念、夏永康、文念中、簡君晉等出席活動。眾人於活動中分享拍攝感受，大家都對影片能於康城發佈及放映感到非常興奮！

應屆金像獎最佳女配角梁雍婷等特意前來支持。（大會提供）

一片亦收錄了製作過程、花絮、台前幕後訪問、加插電影圈資深前輩回顧當年拍攝點滴，透過電影劇照及片段回味經典，亦嘗試以重新創作的短片，讓從事電影工作的新生代傳承香港電影精神；紀錄片內拍攝地點，不乏經典香港地標，海外觀眾亦能從大銀幕中，再次欣賞香港各地的美麗風景。

再次與張艾嘉合作，林子祥笑說︰「當時我們需要化妝扮老，但現在我們不用了。」（影片截圖）

其中時隔多年，再次跟林子祥合作的張艾嘉表示：「今次參與了愛情篇的拍攝，一直以來都很喜歡香港的天星小輪，但最開心仍是能夠再跟林子祥合作，他笑說『當時我們需要化妝扮老，但現在我們不用了，我們都笑了。』我很喜歡香港這個很美麗的地方，是個福地。希望多些人來到香港不止是購物，而是來探索這個美麗的地方。」陳善之說：「很高興作為喜劇、動作、愛情以及文藝篇四個單元的監製，開心能夠跟以上非常有才華的演員合作，展示出香港電影的精神。」

夏永康執導文藝篇 。（大會提供）

谷垣健治有份執導動作篇短片。（資料圖片）

文念中則講到：「小時候在灣仔生活，很喜歡這個地方，現時在大角咀生活跟深水埗很接近並且很方便。」夏永康就表示：「我最喜歡晚上的中環，因為很寧靜，讓我感到很舒服。」而新晉導演簡君晋指：「令我尤其印象深刻的是深水埗一間音響店，要是大家留意就會發現這是《無間道》中，梁朝偉與劉德華拍攝當中一家極具標誌性的地標。當我在拍攝本次的紀錄片時，有旅客特意前來打卡並且試聽蔡琴的《被遺忘的時光》，令我看到香港電影的影響力。」

邱士縉及凌文龍重現《無間道》經典場面。（影片截圖）

《香港經典 光影重塑》六條短片簡介

文藝篇 Act —《禁》 illicit

監製：陳善之 ｜ 導演：夏永康 ｜ 主演：莫文蔚

故事大綱：神秘女子駕着電單車，於黑夜的城市中高速穿梭，彷彿尋找昔日的光影。脫下頭盔，女子的眼神帶出百感交集的思緒，是她找到要找的人嗎？

文藝篇《禁》，夏永康執導。 （影片截圖）

警匪篇 Thriller —《Deja Vu》Deja Vu

監製：嚴嘉念｜ 導演：簡君晉 ｜ 主演：邱士縉、凌文龍、袁澧林

故事大綱：心理治療師不斷夢見自己與一名陌生人於黑夜中追遂駁火。另一邊，陌生人有著相同的夢，但是兵、賊身份對調。是夢是真，是正是邪，究竟如何界定？

警匪篇 《Deja Vu》，簡君晉執導。（影片截圖）

動作篇 Action —《黑玫瑰對黑玫瑰2023》La Rose Noire Vs La Rose Noire 2023

監製：陳善之｜ 導演：谷垣健治 ｜ 主演：蔡卓妍、鍾欣潼、關智斌

故事大綱：兩位黑玫瑰為爭奪掌門之位展開激烈對決，呂探長趁機捉拿黑玫瑰歸案，三人混亂之際，竟發現原來另有內情...

動作篇 《黑玫瑰對黑玫瑰2023》，谷垣健治執導。（影片截圖）

功夫篇Kung Fu —《 歡喜寃家 》The Raw Oysters

監製：朱嘉懿｜ 導演：廖益民 ｜ 主演：洪金寶、米雪、朱鑑然、陳明憙

故事大綱：一對情侶初見家長，竟發現原來兩老分屬 「武當」及 「峨嵋」後人。兩大高手得悉對方來歷，誓要較量一番，一挫對方門派銳氣。

功夫篇《 歡喜寃家 》，廖益民執導。（影片截圖）

喜劇篇Comedy —《咇－理痛》Passion Call

監製：陳善之｜ 導演：林家棟、黃國強 ｜ 主演：張兆輝、林家熙

故事大綱：沙展與杰仔兩名警察收到電台通報，迅即趕往案發現場，發現後巷留有血漬，二人不禁冒汗。沙展把警棍伸向雜物，竟有驚人發現…

喜劇篇《咇－理痛》，林家棟、黃國強執導。（影片截圖）

愛情篇Romance —《想見了》 Somewhere in Time

監製：陳善之｜ 導演：文念中 ｜ 主演：張艾嘉、林子祥

故事大綱：一位女士在渡輪上懷緬過去光景及留影，赫然看到一個熟悉的身影。那邊廂，男士被一個閃爍的身影吸引，急忙放下耳機，尋回昔日戀愛足跡。