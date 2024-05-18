《上海之夜》修復版康城首映　張艾嘉特別多謝黃霑︰帶來浪漫氛圍

《上海之夜》是徐克、施南生1984年創立電影工作室時的首部作品，在電影工作室成立40週年之際，4K修復版剛於2024年5月17日在康城國際電影節「康城經典」單元進行首映。

張艾嘉親臨康城影展出席《上海之夜》40週年修復版首映。（電影公司提供）

首映禮在Salle Bunuel影廳隆重舉行，主角張艾嘉闊別多年重返康城，作為電影代表出席映前見面儀式。《上海之夜》自去年在導演徐克的監督下，啓動了細緻的修復工作，除了更新畫面的調色，還有全新的配音，目前影片的4K修復版預告已發佈，觀眾們可從預告中感受影片的全新魅力。是次修復和放映的目的，不僅僅為了慶祝影片上映40週年，更希望讓更多的觀眾感受到香港電影歷久不衰的吸引力，而影片即將於全球各地陸續安排上映。

《上海之夜》為徐克及施南生於1984年所創立之電影工作室首部作品，由徐克身兼導演及監製，張艾嘉、鍾鎮濤及葉蒨文主演。（電影公司提供）

張艾嘉闊別多年後重返康城影展，更帶同自己的經典作品《上海之夜》修復版。（電影公司提供）

徐克感謝黃霑配樂為電影帶來浪漫

張艾嘉於當地時間5月17日親臨康城放映，一身白衣白褲幹練的狀態，一上台就獲得全場掌聲。她一上台就先問觀眾：「有朋友們過往看過《上海之夜》嗎？」現場不少觀眾舉手，她開心的說：「嘩喔！很高興再次和你們遇見！」她在映前見面中，代表監製導演徐克與監製施南生向觀眾們轉達問候，表示「1984年成立電影工作室，目的是計劃拍攝當時電影工業市場常規以外的類型電影，所以拍了第一部電影《上海之夜》」，如今40年過去，這部電影的修復版將更加體現影片中的浪漫和內涵。

張艾嘉親臨康城影展《上海之夜》放映。（電影公司提供）

張艾嘉親臨康城影展《上海之夜》放映。（電影公司提供）

她感性地說，很感謝能夠看到這部4K修復過的影片：「讓我回憶起當年與徐克導演合作時的點點滴滴，這部電影不僅僅是一部作品，更是一段珍貴的回憶。」她說，徐克請她一定要特別提及已故的好友－配樂大師黃霑， 「感謝他為這部電影帶來的浪漫氛圍」。放映過程，觀眾反應非常熱烈，片尾即掌聲不斷，亮燈後，觀眾仍圍著她鼓掌久久不忍散場。張艾嘉在離場時，有影迷拉著要簽名，其中不少人都是第一次看《上海之夜》，剛剛「入坑」的新一代影迷。

張艾嘉於康城影展《上海之夜》放映上特別提及已故的好友配樂大師黃霑。（電影公司提供）

鍾鎮濤莊達菲全新配音增添魅力

目前《上海之夜》4K修復版的預告片已經發佈，經過底片4K數位修復之後的影片畫面更加細緻，且進行了全新的調色。除此之外，角色對白也經過了重新配音，其中主演鍾鎮濤重新配上自己的角色，由導演徐克欽點的新生代演員莊達菲獻聲葉蒨文飾演的角色，全新聲演陣容為40年代的老上海帶來不一樣的魅力。

張艾嘉於康城影展放映上，為《上海之夜》海報簽名。（電影公司提供）

電影《上海之夜》拍攝於1984年，由徐克及施南生創辦的電影工作室出品，為工作室的開業之作。徐克擔任本片導演及監製，張艾嘉、鐘鎮濤及葉蒨文主演，配樂由已故著名音樂人黃霑操刀。影片主題曲《晚風》也由黃霑親自作曲作詞，並由主演葉蒨文主唱。電影以20世紀40年代的戰時上海為背景，講述一個苦甜交織的愛情故事。本片當年於香港上映後取得1163萬的本土票房，同時入圍翌年香港電影金像獎包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角在內的9項提名，票房和口碑雙收。

張艾嘉主演的《上海之夜》當年於香港上映時收報1163萬的本土票房，同時入圍翌年香港電影金像獎包括最佳電影、最佳導演及最佳女主角在內的9項提名。（電影公司提供）

本片的4K修復不僅是為了紀念影片上映40週年，同時也是對徐克及施南生電影工作室成立40週年最好的獻禮，更重要的是，它給予了世界影迷一次對香港電影黃金時代的美好記憶。