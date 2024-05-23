芙莉歐莎專訪︱安雅爆雷神片場食香腸變肥　竟求導演CG變瘦被拒？

荷里活後末日動作電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa：A Mad Max Saga），由佐治米勒（George Miller）執導，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）兩大男女神主演，延續《Mad Max》電影系列並為《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）鐵血英雌芙莉歐莎立傳。早前，安雅泰萊采兒及基斯咸士禾夫就新作接受《香港01》專訪，分享製作趣事與幕後秘聞。

安雅泰萊采兒及基斯咸士禾夫就新作接受《香港01》專訪，分享《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》製作趣事與幕後秘聞。（專訪相片）

安雅泰萊采兒接受專訪時，提到在查理絲花朗（Charlize Theron）豎立芙莉歐莎的陽剛形象之後，經過不少訓練重現角色的年輕時期，但因應需要集中實用性而非外觀：「關於芙莉歐莎的角色，我與導演佐治米勒有過漫長的討論，因為在末日世界裡沒有烤雞與健身房！所以相比外型、我接受的動作特技訓練傾向以實用為主。」安雅形容芙莉歐莎是一位野性強壯的角色：「有趣的是我在開拍前訓練好一段時間，及後拍攝演出成為我一切所需的鍛練，高強度動作橋段令我最後變得很強壯！」

安雅泰萊采兒於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》飾演繹芙莉歐莎的年輕版本。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

查理絲花朗曾於《末日先鋒：戰甲飛車》豎立芙莉歐莎的陽剛形象。（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

一向非常健碩大隻的「雷神」基斯咸士禾夫則開玩笑指：「我的角色有齊所有健身房的會員，也有超過我需要的烤雞與蛋白質食物！」亦表示體格一直保持演出狀態：「我開鏡前拍完《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）及《驚天營救2》（Extraction 2）所以體格某程度上在狀態，但Dementus是大軍的頭領，一定是食得最飽足的一位！」

基斯咸士禾夫一向非常健碩大隻，在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》劇情中亦不例外。（專訪相片）

基斯咸士禾夫一向非常健碩大隻，在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》劇情中亦不例外。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

基斯咸士禾夫拍攝《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》前，剛完成Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4：愛與雷霆》，體格非常接近巔峰！（《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影劇照）。（《驚天營救2》電影劇照）

基斯咸士禾夫拍攝《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》前，剛完成Netflix動作電影《驚天營救2》，體格非常接近巔峰！（《驚天營救2》電影劇照）

安雅聽雷神提到食，更踢爆對方銀幕裡外有趣的細節：「他吃了許多香腸！」基斯咸士禾夫坦言角色形象較全盛時期肥胖：「沒錯！的確吃了不少香腸，因為需要在體型上顯得大份。但其實我希望可以更鋼條型，我問過導演可否在後期製作讓我線條看起來更削，但他卻拒絕了！笑說太貴了！」

安雅泰萊采兒專訪期間踢爆基斯咸士禾夫在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》銀幕裡外吃了不少香腸！（專訪相片）

基斯咸士禾夫在《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》劇情中，有吃香腸的橋段。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

在體型以外，基斯咸士禾夫飾演的角色Dementus，在外貌上亦與「雷神」本人具差異，猶其是假鼻墊高程度令人驚訝。基斯分享角色化妝細節時表示：「其實是建造這個角色一部分，例如假髮的部分有一個古希臘風格。至於假鼻方面，導演有一個羅馬雕像的槪念，顯示權力與氣勢，較顯眼的特徵。其實亦加上鬍鬚、眼妝、隱形眼鏡與服裝，一層一層的細節疊加後才完成。當場令我照鏡也認不出自己，相信對觀眾亦有同一效果。」基斯直言是製作期間非常有趣的部分，加入許多扮裝的元素，讓自己感覺回到童年扮鬼扮馬的階段。

基斯咸士禾夫飾演的角色Dementus，在外貌上亦與「雷神」本人具差異，猶其是假鼻墊高程度令人驚訝！（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

查理絲花朗於《末日先鋒：戰甲飛車》裡剃光頭髮演出，而安雅泰萊采兒亦以極短髮於新作中示人，但原來導演並未要求她剃頭！安雅於專訪中表示：「我不需要，其實我很希望剃光我一把真頭髮，以為會在拍攝初期必然發生的步驟。但佐治愛上我一把長髮，不容許我剃頭，當時我『OK！你係導演！』但我的化妝師知道我由衷地希望剃頭，於是為我度身訂造一副假髮，令我私底下完成剃頭的心願、再戴上完美無瑕的假髮上鏡，就算沒有電腦特技也絲毫看不出，其實是一副每朝清晨由五位髮型師為我戴上的假髮！」

安雅泰萊采兒亦以極短髮於新作中示人，但原來導演並未要求她剃頭！（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

基斯咸士禾夫演出的《雷神奇俠》系列最具知名度，亦曾自爆從劇組帶走多個雷神鐵鎚，收藏在家中不同角落。基斯於專訪被問到有否帶走角色隨身攜帶的泰迪熊公仔時，竟自爆帶走更巨型的道具：「關於這個問題，其實我最後取走了我角色的電單車！至於沒有取走泰迪熊的原因，其實因為公仔在劇情15年前後飽歷風霜，初段尚算完整、後段已變得甩皮甩骨，有一隻芭比公仔手臂、彈弓腳與失去一隻眼，某程度上反映Dementus經歷的風霜。但說起來，我也想找到這隻泰迪熊公仔！」

基斯咸士禾夫的角色，於劇情中隨身攜帶泰迪熊公仔。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）