芙莉歐莎專訪︱佐治米勒睇中安雅剛強果敢接棒：直覺聯想到查理絲

荷里活後末日動作電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa：A Mad Max Saga），由佐治米勒（George Miller）執導，安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）兩大男女神主演，延續Mad Max電影系列並為《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）鐵血英雌芙莉歐莎立傳。早前，導演佐治米勒就新作接受《香港01》專訪，分享製作過程與幕後秘聞。

佐治米勒就新作《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》接受《香港01》專訪。（專訪相片）

佐治米勒為開創Mad Max系列的導演，45年前與米路吉遜（Mel Gibson）合作拍攝三部曲，30年後拍攝上部《末日先鋒：戰甲飛車》（下稱《戰甲飛車》），而《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（下稱《芙莉歐莎》）則在前作九年後推出。佐治米勒回想近半世紀的創作旅程，坦言：「當我三四十年前拍攝《霹靂神探怒掃飛車黨》（Mad Max）時，從來沒有想過拍攝延續篇，最終卻製作出《戰甲飛車》，當時我與編劇用三日兩夜的時間，重構荒原的世界與邏輯，並分別為Max及Furiosa創作角色背景。」

佐治米勒為開創Mad Max系列的導演，45年前與米路吉遜（Mel Gibson）合作拍攝三部曲。（《末日戰士》電影劇照）

《Mad Max》元祖三部曲於六年內先後上映，佐治米勒兩部前傳作，卻已相隔九年，他笑言：「當《戰甲飛車》完成後，觀眾重新理解劇情荒原世界、並從故事中有所得着，所以理所當然地製作《芙莉歐莎》的故事，當然事隔九年才有續集，並非原定計劃之內，但觀眾可以見到劇情完美接駁到《戰甲飛車》的故事線之中。」相信在串流盛行的年代，觀眾不難重溫，並連繫兩部作品的劇情關係。

《芙莉歐莎》與前作《戰甲飛車》相隔九年才上映。（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

佐治米勒保證觀眾能夠將《芙莉歐莎》的劇情完美接駁到《戰甲飛車》之中。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

奧斯卡影后查理絲花朗（Charlize Theron）於《戰甲飛車》為鐵血英雌芙莉歐莎一角奠定基礎，佐治米勒則挑選安雅「接棒」角色，導演亦分享到眼中兩位女主角的共通點：「兩位演員均為非常剛強的女性，同時具有果敢、修養的演員，有趣地兩位都從小接受專業芭蕾舞訓練，讓他們擁有一樣的體格與技巧。同時他們在性情上均有一定的陽剛特質，於是角色體現兇猛與鋤強扶弱的面貌。安雅跟我碰面時，便讓我直覺地聯想到查理絲，其他推薦安雅的導演亦表示她擁有所有演員需要的特質。」

佐治米勒眼中，查理絲花朗與安雅泰萊采兒擁有相同的特質。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

安雅泰萊采兒於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》飾演繹芙莉歐莎的年輕版本。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

佐治米勒九年前的《戰甲飛車》為一部節奏刺激得令觀眾透不過氣的電影，論到新作的敘事技巧，導演表示：「攝影是一種語言，鏡頭則是敘事工具，好像演奏交響樂，會用特定的樂器詮釋特定段落。《芙莉歐莎》橫跨超過18年的劇情故事，與前作有不同的節奏。」他續指：「戰甲飛車》上半場是追逐戰、下半場緊接競賽，全程充滿動感。《芙莉歐莎》個別橋段具有相同的風格，亦重用到不少鏡頭、節奏及技巧，甚至音樂！」導演更具體舉例指出：「《戰甲飛車》的鏡頭平均長度為兩秒加九格，有時真的非常非常短促。新作個別鏡頭運用到這種節奏，但這部作品其他橋段，則較為悠長。」

《芙莉歐莎》裡重用到不少前作的鏡頭、技巧甚至音樂，但導演直言節奏上略有不同。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）