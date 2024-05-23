獵魔士︱雷神細佬接棒亨利卡菲爾主演　預告曝光被劣評似山寨翻版

串流平台Netflix自家製魔幻劇集《獵魔士》（The Witcher）系列，即將推出第四季，繼「超人」亨利加菲爾（Henry Cavill）在上季完成後辭演角色，第四季將由「雷神」細佬里安咸斯禾夫（Liam Hemsworth）取代主演。

「超人」亨利卡菲爾完成《獵魔士》第三季後，宣布辭演角色，並由里安咸士禾夫接棒演出。（《獵魔士》劇集劇照）

里安咸士禾夫由第四季《獵魔士》開始接棒，亦已公布將有第五季。（視覺中國）

同為荷里活大隻型男，里安的星途遠比哥哥「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）及「超人」亨利卡菲爾慘淡得多，過去不少作品被劣評之餘，外界亦認為里安的顏值，遠不及哥哥基斯靚仔，未知《獵魔士》第四季推出後，觀眾會否改觀。

里安的星途遠比哥哥「雷神」基斯咸士禾夫慘淡，外界認為里安的顏值遠不及哥哥基斯靚仔。（GettyImages）

《獵魔士》第四季日前推出先導預告，讓里安咸士禾夫的角色形象曝光，作為國外極受歡迎的劇集，不少觀眾亦率先一睹里安飾演獵魔士的形象。從先導預告中可見，里安重現獵魔士Geralt的背影，與亨利卡菲爾的版本相當類似，一樣擁有壯碩的背項與寬闊的肩膊，但當里安在預告最後轉身、現出樣貌五官及紅色眼睛，隨即令觀眾相當失望！

「超人」亨利卡菲爾飾演的《獵魔士》角色形象。（《獵魔士》劇集劇照）

「超人」亨利卡菲爾飾演的《獵魔士》角色形象。（《獵魔士》劇集劇照）

里安咸士禾夫版本的獵魔士於預告曝光，單看背影還可以。（《獵魔士》預告截圖）

里安咸士禾夫從預告裡轉身，馬上令觀眾失望！（《獵魔士》預告截圖）

里安在先導預告裡扮演獵魔士Geralt，被認為欠缺亨利卡菲爾的霸氣，而顏值亦繼續成為觀眾垢病的地方，認為他靚仔程度遠差於亨利，穿上一樣的服裝與白色假髮後，似「山寨」版獵魔士，亦像是《獵魔士》遊戲推出翻版或出現bug一樣，令大家對第四季期待大減。