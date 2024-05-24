微交少女｜三大少女主角十年後去向大不同　有位外貌進化認唔出？

2014年上映的《微交少女》由翁子光執導，溫碧霞、蔚雨芯、李靜儀及許雅婷主演，電影以新版《靚妹仔》作招徠，來到21世紀內容更大膽、畫面更色情，然而當年電影市道低迷，最終票房收不到100萬元。雖然成績未如理想，但三位少女主角的大膽演出就引起不少話題，十年過去，她們現在的發展又如何呢？

許雅婷初登大銀幕就有大膽演出。（電影截圖）

戲中飾演溫碧霞女兒的許雅婷，首次參演電影就有不少大膽場面，當中最震撼要數片末慘遭輪姦一幕。2015年她跟袁紫僑、簡淑兒及溫心組成女子組合「少女標本」闖樂壇，但兩年不到就全面停止活動。往後許雅婷到內地發展，反而成績不俗，不止一次當上女主角，仲參演劇集《倚天屠龍記》「小昭」一角而人氣急升。

「小昭」一角令許雅婷在內地人氣急升。（劇照）

蔚雨芯戲中經常以性感打扮示人。（電影截圖）

蔚雨芯在《微交少女》飾演有聽障問題的援交少女，經常以性感打扮示人，其中一幕被猥瑣男無安全措施下性交，最後發生爭執演變成血案，相當血腥重口味。身材出眾的蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，現時除了幕前工作仲有做生意。對比十年前，蔚雨芯的五官變得更標緻，外貌「進化」不時引起網民關注。

十年後蔚雨芯的五官變精緻不少。（IG圖片）

李靜儀一頭金髮相當搶眼。（電影截圖）

李靜儀戲中一頭金髮造型相當突出，對比另外兩位沒有大膽演出，女子組合「Super Girls」出身的她，在組合解散後作個人發展不算太突出，她亦涉足商界推出服裝品牌。