《魔胎》挑戰宗教禁忌話題　童貞修女無性受孕是恩典還是詛咒

《詭屋驚凶實錄3》班底打造全新的恐怖作品，由榮獲艾美獎提名，人氣性感女神悉尼斯威尼（Sydney Sweeney）親自主演及監製，男主角是《紙房子》男星艾華路莫迪 （Álvaro Morte），一同挑戰宗教禁忌話題作！

童貞修女發現自己奇跡般無性受孕！（《魔胎》劇照）

《魔胎》的故事講童貞修女西西莉亞，在神父的誠意邀請下，由美國遠赴意大利郊外的修道院奉神。正當她滿懷希望在新環境更密切地追隨基督，卻意外發現自己奇跡般無性受孕！然而西西莉亞自懷孕後發現身邊眾人態度大變，怪事更接二連三發生…… 虔誠的她亦不禁懷疑自己到底真是天選之人，抑或一切皆是凶兆降臨？而她腹中懷的究竟是神聖的恩典，還是邪異的詛咒？

到底內裡懷著的恩典還是凶兆。（《魔胎》劇照）

女主角悉尼斯威尼表示，自己一直希望可以在呈現故事上擔當一個更重要的崗位，她喜歡由零建設一個角色，而作為一個監製兼演員，可以徹底去完成這件事，感覺很奇妙。其實她從小就愛看恐怖片，第一部看的是《黑色星期五》，其後她爸爸也給她看了很多這個類型的經典，例如《月光光心慌慌》、《異形》、《觸目驚心》、《閃靈》等。

女主角悉尼斯威尼自小就愛看恐怖片。（《魔胎》劇照）

而其實《魔胎》的劇本，原本是悉尼早年曾參與過試鏡的電影，後來沒有成功開拍，但她對這個故事念念不忘，直至參與拍攝《使女的故事》時，看到伊莉莎伯摩斯（Elisabeth Moss）主導著整部劇集，間接啟發了她嘗試親自來開拍和創作。最原始的劇本是講說一個女生進入了寄宿學校的故事，但團隊最後決定由另一個角度切入電影，就是現在觀眾看到的版本。

《魔胎》的劇本，原本是悉尼早年曾參與過試鏡的電影，後來沒有成功開拍，但她對這個故事念念不忘。（《魔胎》劇照）

導演米高莫漢（Michael Mohan）表示在悉尼19歲的時候便認識她，那時候她已經會坐在攝影助理旁邊，方便她詢問有關鏡頭等器材問題，也正是這種特質令導演覺得悉尼十分適合監製這個崗位。事實上，悉尼斯威尼都不是掛名做監製，她的確有負責搵男主角，事關男主角艾華路莫迪（Álvaro Morte），正是在劇集《紙房子》裡面的教授，便是她在頒獎典禮上認識後，親自邀請他演出，才有現在的成果。而艾華路一開始收到邀請已經立刻答應，看完劇本之後也非常喜歡，可以參與其中很開心，好像做夢一樣，因為他雖然不喜歡看恐怖片，卻很喜歡拍恐怖片。