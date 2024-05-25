慶餘年第二季｜開播至今8大名場面　都察院對峙「飯碗CP」重逢

有古裝傳奇劇之稱的《慶餘年》，來到《慶餘年第二季》，已於上週四正式開播，不單在騰訊視頻熱度值創歷史最高紀錄，Disney+亦獨家同步上線，加上新集數每晚7時30分更新，令長期保持熱度，網民討論不絕。而開播至今，不少網民均大讚第二季同樣緊湊、劇力萬鈞，原班人馬演出精彩依然，而笑位亦比以往更多，已經擁有不少經典笑位、感動位、現在就同大家分享其中8個，幕幕都值得重溫。



當日一推出海報，大家都引頸以待。（《慶餘年第二季》海報）

王啟年女兒竟叫作「霸霸」

王啟年（田雨 飾）身為劇集中的「搞笑擔當」永不欺場！王啟年的女兒姓名竟為「王霸」，而王啟年稱呼女兒時會叫作「小霸霸」(普通話同音為小爸爸)，而女兒則會叫爸爸為「年年」，非常爆笑。

劇集中的「搞笑擔當」，王啟年的女兒姓名竟為「王霸」，稱呼女兒時會叫作「小霸霸」，與小爸爸同音。（《慶餘年第二季》劇照）

范思轍轉型青樓老闆

上季總是吊兒郎當的范思轍，只要一見錢即開眼！第二季范閒因要拯救被脅持為人質的好兄弟滕子京的妻兒，到「抱月樓」尋找線索。豈料「抱月樓」真正的幕後老闆竟是弟弟范思轍！而個性貪財的他，對於「抱月樓」女子的投懷送抱，竟然毫不動搖，只顧著手上的算盤，一直埋頭苦幹計算著收入，反差極大，又一笑位！

上季總是吊兒郎當的范思轍，今季做起「抱月樓」，就算有女子投懷送抱，都毫不動搖，只顧賺錢，好有事業心。（《慶餘年第二季》劇照）

太子扮懵轉眼變正常

被二皇子突襲，受困於「抱月樓」的范閒，得到同盟之一的太子前來迎救！當礙於范閒仍處於「假死」狀態，二皇子質問太子是否知道內情，太子馬上來一招「裝傻扮懵」！即使范閒在眼前說話，仍表示視而不見，聽而不聞，場面非常有趣！

太子一招「裝傻扮懵」，場面非常有趣。（《慶餘年第二季》劇照）

世紀大對決正式開展

范閒必需先拯救人質，才可以擺脫一切枷鎖去挽回自己的性命。深謀遠略的范閒施計引來太子與二皇子之爭，拉一派打一派，成功救出滕子京妻兒，更於慶帝面前成功謝罪，並參二皇子與長公主一本，告發二人勾結北齊。可惜最後慶帝卻以没有證據為理由來打發范閒。范閒將繼續致力發掘證據，把二皇子打倒，世紀大對決正式開展！

深謀遠略的范閒，施計引來太子與二皇子之爭，來個拉一派打一派。（《慶餘年第二季》劇照）

范閒、陳萍萍情如父子

第一季中已看到鑑查院院長陳萍萍對范閒鍾愛有加，希望能培育對方成為接班人。范閒因「假死」欺君被慶帝將其職務令牌丟到水池內，正當范閒以為自己被革職，來到鑑查院門口，擦拭母親葉輕眉留下的石碑，抒發自己的一腔憤怒，陳萍萍如明鏡般為范閒作出指導，指出令牌雖被丟走，但卻没有親口提及革職，心水清讓范閒再次了解自己的不足，重燃熱情！

第一季中已看到鑑查院院長陳萍萍對范閒鍾愛有加。（《慶餘年第二季》劇照）

范閒、鄧子越演技大爆發

作為鑑查院提司大人的范閒，內裡廉潔，表面卻為計謀而在同胞面前收受賄賂，以令敵人不解背後原因。在不斷擴展自己勢力的同時，看上廉潔清明，可惜被世道磨蝕的鑑查院主簿鄧子越。表面上嚴厲責備對方為何不收受賄賂，實則希望能重燃鄧子越對慶國的熱情，希望他能重拾昔日的目標。范閒更表示自己從此便是鄧子越的靠山，令鄧子越動容。兩位演技大爆發對戲，二人更激動得眼淚停留於眼框之中，非常好看！

范閒承諾當鄧子越的靠山，令鄧子越動容，二人激動得眼淚停留於眼框之中，情感大爆發。（《慶餘年第二季》劇照）

借力打力與都察院對峙

范閒與都察院左都御史賴名成，在慶帝面前展開朝堂對峙一幕，被一眾網民大讃看得很爽，勢必成為第二季名場面之一！一直想查探二皇子關於勾結北齊線索的范閒，施展了一招「借力打力」！先是收取檢蔬司戴公公的賄賂，從而引起都察院御史彈劾營私舞弊，深謀遠略，故事鋪排一絕！

范閒與都察院左都御史賴名成對峙一幕，被網民認定是第二季名場面之一！（《慶餘年第二季》劇照）

先收取檢蔬司戴公公的賄賂，從而引起都察院御史彈劾營私舞弊，鋪排一絕！（《慶餘年第二季》劇照）

「飯碗CP」終於重逢

范閒於出使北齊回慶國後，一直因公務繁重而未能抽空探望林婉兒，令觀眾久久未能看見「飯碗CP」重聚！直到第十二集，范閒決定前往探訪未婚妻婉兒，二人於第二季中久別重逢首次見面，先是眼眶充滿眼淚，然後破涕而笑，場面非常温馨。