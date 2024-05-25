末日先鋒傳說｜安雅泰萊采兒冇車牌先學飛車　15分鐘大戰拍足78日

電影《末日先鋒︰戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）於2015年上映，視覺效果，速度感震撼觀眾。事隔9年，導演 George Miller 繼續完成自己的夢，帶來《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》(Furiosa: A Mad Max Saga)，以獨立故事作為前傳，未睇過上集都可以直接入場冇影響，睇完仲會令你好想睇番上集 。而今次拍攝時有些驚人數據，都令這個經典系列增添趣味。（電影現已上映）



這部續集前傳，將女戰士芙莉歐莎的成長經歷拍出來。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

查理斯花朗難演出廿多歲少女狀態，故由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）接演。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

48難演18

今集作為前傳，上集女主角Furiosa，由查理斯花朗（Charlize Theron）飾演，事隔9年，現年48的她實在接拍，一個發生在角色只有廿多歲的前傳故事，雖然導演 George Miller都有考慮過以CG變臉方式幫花姐「回春」，不過效果未如理想。最終決定由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）主演，而這決定亦得花姐首肯。

上集查理斯花朗的精彩演繹，令電影生色不少。（《末日先鋒：戰甲飛車》劇照）

電影去到後段，skin head造型都會出場。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

30句對白靠對眼演

安雅泰萊采兒表示自己在戲中，大約只有 30 句對白。有看過電影，雖然角色是寡言，但未至於得30句對白，未知條數點得嚟，但這的確是導演刻意安排，要求她在戰場上表現得沉默專注。不過安雅都有表示有成功爭取過一句對白，戲中有幕她會尖叫一聲，原來這一叫都要她向導演爭取3個月，好嚴謹。

沉著應戰，是導演要求安雅對角色的演繹方式。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

導演要求少對白，就係想加快節奏。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

導演 George Mille著重眼睛演戲，咁你明點解搵大眼妹Anya做主角。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

P牌都未有就學180度J-Turn

安雅泰萊采兒在戲中係一名女車神，不單止飛車同開快車，仲有不少高難度動作，但現實中她原來係未有駕駛執照，而她接受特訓時，第一日上堂就要學一招「J-Turn」，即時將架車高速倒後行，再以近似飄移模式，急停作180 度調頭，整套動作非常有型。

安雅未有車牌，第一堂就要學一招「J-Turn」，即時將架車高速倒後行，再以近似飄移模式，急停作180 度調頭。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）

15分鐘大戰拍足78日

來到前傳《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》，戲中車戰場面會較上集少，但重點是貴精不貴多，戲中有幕15 分鐘的車戰場面，原來一共拍了 78 日！以香港電影計，78個工作天可以拍到3部戲。而導演 George Miller亦仔細畫好分鏡，與多達200人的團隊一同拍攝。

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）一貫地為角色帶來不少趣味，緩和緊張氣氛。（《芙莉歐莎︰末日先鋒傳說》劇照）