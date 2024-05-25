20歲「Eleven」上周秘婚　丈夫為殿堂級搖滾歌手之子｜怪奇物語

Netflix王牌劇集《怪奇物語》（Stranger Things），憑角色「Eleven」爆紅的女主角美莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），經證實原來已於上周末與相識3年的男友Jake Bongiovi秘婚。婚禮在秘密場地舉行，參與的嘉賓不多，男方家長殿堂級音樂人Jon Bon Jovi亦有出席。

美莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）與相識3年的男友Jake Bongiovi秘婚。（網上圖片）

二人在佈置前合照。（網上圖片）

參與婚禮以親友為主，未見工作上的夥伴。（網上圖片）

從衣著可見，婚禮以簡樸為主。（網上圖片）

美莉芭比布朗與男友Jake Bongiovi，於2021年相識兼開始約會，二人關係一日千里，身為模特兒的Jake Bongiovi，不時在社交平台放閃，而Eleven都好大方公開這段關係，不時跟男友出席電影首映禮。

丈夫Jake Bongiovi是殿堂級搖滾歌手Jon Bon Jovi兒子。（Jon Bon Jovi＠facebook）

Jon Bon Jovi與隊友組成的樂隊Bon Jovi，曾叱咤一時，創作過多首金曲，包括〈You Give Love a Bad Name〉、〈Livin' on a Prayer〉等。（網上圖片）

2023 年 4 月，美莉芭比布朗透過 Instagram宣布已訂婚，並公開一張黑白的親密照，配上Taylor Swift的歌曲《Lover》寫上︰「我已經愛你三個夏天了，我想與你度過往後的每個夏天。」

2023 年 4 月，美莉芭比布朗透過 Instagram宣布已訂婚。（網上圖片）

《怪奇物語》第一季於2016年播出，當年只有12歲的美莉芭比布朗，飾演擁有超能力的Eleven，一個平頭裝，加上發功時流住的兩行鼻血，成功打入劇迷心中。而過去8年間已推出四季，第五季亦在製作中。

《怪奇物語》第一季於2016年播出。（網上圖片）