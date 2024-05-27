泰國影星重現《重慶森林》經典畫面　網民大讚靚仔過梁朝偉

憑泰國電影《愛在暹邏》、《初戀那件小事》及《淒厲人妻》而紅遍全亞洲，亦曾與蔡卓妍合演電影《感動她77次》的泰星馬利奧毛瑞爾（Mario Maurer），早前以第17屆亞洲電影大獎青年大使的身分受邀來港參加頒獎典禮及拍攝旅發局宣傳片。 對港產片情有獨鍾的Mario，親自建議遊覽電影拍攝場地並說:「港產片最吸引的地方，就是每部電影都有它的獨特氛圍，讓人走進一個全新世界一樣。」

馬利奧又幾襯香港警察制服。（公關提供）

王家衛是國際知名香港導演，Mario十分仰慕其作品，拍攝宣傳片時想起其經典之作《重慶森林》，Mario更「朝偉上身」，穿上電影中的警察戲服，遊走中環至半山自動扶手電梯一帶。Mario說：「當我欣賞王家衛電影時，我看到了香港的生活日常，所以我很喜歡在電梯一帶搜尋有趣的小店、唐樓及理髮店。」拍攝期間，Mario更到訪公利真料竹蔗水，一嚐古法製作的清甜蔗汁。

馬利奧仲扮埋《行運一條龍》周星馳飾演的「何金水」。（公關提供）

Mario隨後換上茶餐廳伙計的恤衫，叼著牙簽，變身成為《行運一條龍》中周星馳飾演的何金水，入型入格！Mario表示：「欣賞港產片，讓我可以用眼睛品嚐香港傳統美食！點心、叉燒，當然還有茶餐廳美食！有時食物背後的人與事，令我想品嚐更多！」