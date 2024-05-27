芙莉歐莎︱安雅泰萊采兒秘婚前最後一露　全裸浸溫泉大曬雪白美臀

荷里活後末日動作電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa：A Mad Max Saga），由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）兩大男女神主演，延續《Mad Max》系列電影並為鐵血英雌芙莉歐莎立傳。安雅泰萊采兒於電影中展現動作演出突破，不論格鬥、飛車或槍戰均難不到她，令觀眾對她作為查理絲花朗（Charlize Theron）的角色接班人深感滿意！

安雅泰萊采兒主演作品《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》近日於全球上映。（視覺中國）

安雅泰萊采兒於電影中展現動作演出突破，不論格鬥、飛車或槍戰均難不到她！（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

觀眾對安雅泰萊采兒作為查理絲花朗芙莉歐莎一角的接班人，深感滿意。（《末日先鋒：戰甲飛車》電影劇照）

現年28歲的安雅泰萊采兒，於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》上映前，突然宣布成為人妻，更早已秘婚兩年，一直未向外界分享喜訊。安雅憑美劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）全球爆紅後，演出動向一直被受關注，早前於《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）客串演出重要角色、為下部主演鋪路後，更令觀眾期待。而安雅於秘婚前，亦最後一次在銀幕上演大尺度裸露戲份，當年裸露震撼不少觀眾！

現年28歲的安雅泰萊采兒，原來早於兩前與Malcolm McRae秘婚，榮升人妻！（視覺中國）

安雅泰萊采兒憑美劇《后翼棄兵》全球爆紅後，演出動向一直被受關注。（《后翼棄兵》劇集劇照）

安雅泰萊采兒於2022年主演史討維京王子復仇電影《北族人》（The Northman），飾演王子的愛人Olga，並與男主角Alexander Skarsgård上演大膽親密戲份！安雅於電影中除了與王子野戰肉搏，在叢林中月色下床戲連場外，更於其中一幕赤裸下身，掀起長裙露出下體，尺度之大令人難以想像！

安雅泰萊采兒於《北族人》裡飾演維京王子的戀人。（《北族人》電影劇照）

安雅泰萊采兒於電影中除了與王子野戰肉搏，在叢林中月色下床戲連場！（《北族人》電影劇照）

安雅泰萊采兒於電影中除了與王子野戰肉搏，在叢林中月色下床戲連場！（《北族人》電影劇照）

安雅泰萊采兒更於其中一幕赤裸下身，掀起長裙露出下體，尺度之大令人難以想像！（《北族人》電影劇照）

安雅泰萊采兒於《北族人》最令觀眾深刻一幕，亦莫過於王子在野外浸泡溫泉期間，前來幽會的橋段。安雅當時褪去一切衣物全裸演出，更於鏡頭前展示雪白美臀，場面尺度雖大，但未有泛濫色情元素，亦讓觀眾大飽眼福！

安雅泰萊采兒於《北族人》最令觀眾深刻一幕，亦莫過於王子在野外浸泡溫泉期間，前來幽會的橋段。（《北族人》電影劇照）

安雅泰萊采兒當時褪去一切衣物全裸演出，更於鏡頭前展示雪白美臀！（《北族人》電影劇照）