芙莉歐莎︱童年版靚媽係名模級新演員　吊起虐打逼供演出超震撼

荷里活後末日動作電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa：A Mad Max Saga），由安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）兩大男女神主演，延續《Mad Max》系列電影並為鐵血英雌芙莉歐莎立傳。《芙莉歐莎》集中在女主角的成長故事中，其中安雅的演出固然被受觀眾認同，被認為完美接棒繼承查理絲花朗（Charlize Theron）的角色，而另一位女角色亦意外跑出，讓觀眾甚為注目。

安雅泰萊采兒於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》接棒查理絲花朗飾演芙莉歐莎，表現被大受讚譽！（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

澳洲新演員Charlee Fraser於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》裡飾演童年版芙莉歐莎的靚媽！（Charlee Fraser IG圖片）

澳洲新演員Charlee Fraser於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》裡飾演童年版芙莉歐莎的靚媽！（視覺中國）

澳洲新演員Charlee Fraser於《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》裡飾演童年版芙莉歐莎的靚媽！（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

28歲澳洲女演員Charlee Fraser，與安雅泰萊采兒歲數相約，於《芙莉歐莎》飾演童年版芙莉歐莎的母親Mary Jabassa，在電影首段主力演出營救被電單車黨擄走的莉歐莎。雖然Mary單人匹馬面對四位亡命之徒，但不論勇悍、智謀、飛車技術與槍法均不下於一眾悍匪。而Charlee Fraser在電影中被火燒身、遭吊起虐打逼供的橋段，亦令觀眾非常震撼。

Charlee Fraser飛車營救女兒芙莉歐莎的片段，令觀眾相當深刻。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

Charlee Fraser飛車營救女兒芙莉歐莎的片段，令觀眾相當深刻。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

Charlee Fraser為救芙莉歐莎失手被擒，被吊起虐打逼供的片段亦非常震撼。（《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》電影劇照）

觀眾或許對Charlee Fraser感到陌生，這位來自澳洲的模特兒，擁有高加索人與澳洲土著的血統，2016年被攝影師於新南威爾斯州發掘，成為時裝模特兒。Charlee Fraser曾於《Vogue》《Harper's Bazaar》等雜誌成為封面女郎，而出道兩年便被投選為世界50大時裝模特兒之一。

Charlee Fraser擁有高加索人及澳洲土著的血統，為澳洲時裝名模。（Charlee Fraser IG圖片）

Charlee Fraser今年才跨進大銀幕，於《真的狠愛你》裡飾演女配角。（《真的狠愛你》電影劇照）

直到2024年，Charlee Fraser才跨界進入電影，於《真的狠愛你》（Anyone But You）裡首次演出，更與女神級女主角Sydney Sweeney上演爭仔戲碼。為爭奪男主角Glen Powell的芳心，Charlee Fraser更搏盡全裸演出，作為大銀幕首作卻毫無包袱地大方解放，非常專業之餘，觀眾亦能一睹Charlee Fraser高䠷修長的完美身材！

Charlee Fraser於《真的狠愛你》裡首次演出，更與女神級女主角Sydney Sweeney上演爭仔戲碼。（Sydney Sweeney IG圖片）

Charlee Fraser於劇情中上演與Sydney Sweeney爭仔的戲碼！（《真的很愛你》電影劇照）

Charlee Fraser於劇情中上演與Sydney Sweeney爭仔的戲碼！（《真的很愛你》電影劇照）

Charlee Fraser更於沙灘上大解放！（《真的很愛你》電影劇照）