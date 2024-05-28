醬園弄︱章子怡拍戲首歷家暴　疑影射前夫情緒勒索：PUA也很恐怖

國際影壇盛事「第77屆康城影展」日前完滿結束，本屆參展的觸目華語電影包括《九龍城寨之圍城》、《狗陣》以及《醬園弄》，均被國際觀眾認可及支持。其中，《醬園弄》由雙料金像最佳導演陳可辛執導，章子怡、楊冪、趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演，為本屆壓軸登場的華語作品，導演陳可辛攜同一眾演員亮相紅地氈及放映之餘，亦於映後清晨舉行記者會，接受一眾傳媒訪問。

章子怡憑主演新作《醬園弄》亮相本屆康城影展。（視覺中國）

陳可辛導演攜同《醬園弄》演員章子怡、大鵬與楊冪出席康城影展首映。（視覺中國）

日前《醬園弄》團隊於康城影展接受傳媒訪問片段，於網絡公開並流傳後，觀眾網民焦點落在國際影后章子怡身上，全因訪問內容中，章子怡似乎即場投訴導演陳可辛刪剪自己表現最深切、恐懼的戲份；談及與電影關係密切的家庭暴力議題時，章子怡更疑似透露「真心話」，被外界認為影射近日高調公開新戀情的前夫汪峰！

章子怡於《醬園弄》康城影展記者會上，似乎當眾投訴陳可辛刪減自己的戲份。（視覺中國）

章子怡當眾投訴陳可辛刪剪戲份

《醬園弄》改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀四十年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。康城影展《醬園弄》記者會上，章子怡回應拍攝暴力戲份期間，分享到演出角色的恐懼：「有一天錄音師跟我聊天，因為我們都戴收音、離心臟很近，他說『妳知道嗎？每一次妳演這種戲的時候，心跳都特別快！』其實是感覺到我是害怕的。」

章子怡於康城影展記者會上，提到《醬園弄》裡令自己最恐懼的橋段。（視覺中國）

章子怡於《醬園弄》裡飾演民國四大奇案之一「醬園弄殺夫案」的凶手詹周氏。

章子怡舉例到劇情其中一幕，直言從影未經歷過該程度的恐懼：「我從來沒有過那一種恐懼感，我當時也不知道，我演完之後就在那裡發抖，我很害怕！但那場戲被導演剪了，我也不知道為甚麼！」在旁的導演陳可辛呆一呆表示：「沒剪呀！」章子怡肯定地說：「剪掉了！」陳再重申沒有剪走，章子怡便問該場戲的對手雷佳音：「佳音你說剪了沒！」雷佳音則低聲表示：「剪掉了一部分。」陳可辛便表示：「剪短一點了，不然就三個小時了！剪了後半，但妳最好的鏡頭全都留着！」章子怡亦打圓場表示：「好！下來再說！」

陳可辛表示未有刪剪《醬園弄》章子怡提到的片段，直言：「妳最好的鏡頭全都留着！」（視覺中國）

在章子怡提到該橋段後，導演陳可辛亦表示不僅劇情演繹難度高，而且擔心章子怡拒演：「我也想補充一下，那場戲我一直怕她會演不好、我怕她不演！」他解釋指章子怡飾演的詹周氏非常強勢，不確定劇情中雷佳音的謊言能否騙得過她。陳可辛續指：「我覺得那個絕對是最好的一場戲！」章子怡笑言：「我也覺得最好！可以多點……」陳可辛笑着喊冤：「沒剪掉！剪掉後面而已啊！」

章子怡與陳可辛於康城影展記者會上直言提及的《醬園弄》片段為最好的一場戲。（視覺中國）

章子怡疑似爆真心話影射汪峰

在刪剪片段以外，章子怡亦於記者會上提到《醬園弄》另一場令她非常懼怕的橋段：「他要家暴我，我也不知道他會怎麼做。他拿起枕頭就呼在我整個臉上，我推也推不開他！」章子怡表示自己從來未經歷肢體上的家暴：「我沒有經歷過這樣的生活，哪怕是這樣的瞬間都沒有。所以這家暴對女性的傷害，而且不僅是肢體暴力，語言上的家暴也是很恐怖的！」

章子怡表示拍攝《醬園弄》期間首歷家暴經歷。（視覺中國）

然而章子怡稍頓後，突然感嘆地表示：「PUA也是很恐怖的，我覺得有時候會多過行為上……跑題了！」此話一出，不少觀眾網民聯想到章子怡去年10月與結婚八年的前夫汪峰，認為章子怡爆出「真心話」，疑似影射汪峰為「PUA高手」。PUA為近年內地流行用語，意指男性利用心理技巧、系統化地洗腦，將女性感情玩弄於鼓掌之中。不少網民討論章子怡的「真心話」時，留言表示：「子怡代入了？」「只差直接報上汪某的名堂？」亦有網民認為章子怡不會輕易被情緒勒索，去年結束的婚姻實情如何，只有章子怡與汪峰二人能夠瞭解。