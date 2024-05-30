查無此人｜黎紀君拍墮崖戲周身瘀　余凱祺烈日下拍攝中暑暈陀陀

導演孫立基執導及監製的全新犯罪新片《查無此人》，上映後踏入第二周，團隊感謝《九龍城寨之圍城》不斷刷新動作電影票房紀錄，氣勢帶旺同期觀眾入場觀影港片氣氛。共生效應加持下，令上畫前未被看好的全新人參與的電影《查無此人》亦獲觀眾關注，排片量低但仍贏得上佳口碑。導演孫立基指近年巨額詐騙案激增，騙徒無孔不入令市民損失慘重，望本片能啟發觀眾提升保障個人身份意識。

黎紀君（Christy）與余凱祺（Kaylee）當日拍攝行山郊遊。（《查無此人》恭絮相）

《查》片一眾演員俱為新臉孔或入行後首於電影佔重戲份，有份參演的黎紀君（Christy）同樣是出道後第一次正式拍電影，片內一幕描述她與余凱祺（Kaylee）行山郊遊，中途發生爭執肢體碰撞，Christy意外墮崖，Kaylee危站崖邊欲救無從…雖然墮崖一刻的超高危動作由特技人員上陣，但兩位女演員亦非常賣力，在攝氏近40度的陽光暴曬下無遮無掩乾煎一日，又各自綁威吔在崖邊拍推撞戲，Kaylee更要拍另一場狂跑落山的鏡頭，所以兩人都熱到大汗淋漓，Kaylee拍到中暑頭暈，Christy就兩腳佈滿瘀傷冇忽好肉，慘不忍睹。

下一幕就變成謀殺案。（《查無此人》恭絮相）

拍攝當日，工作人員在現場準備風扇、飲品給演員降溫，但天氣實在太熱，Kaylee說：「中暑真係有，個腦真係唔係好function到，𠴱日好熱又好侷，加上體力勞動係咁郁同跑，頭腦唔係好清晰暈陀陀。」她不畏高，且有專業人員在場準備，令她放心將自己交給劇組，「因為場戲係講Christy跌落去，自己專心諗點樣可以真實啲、貼近多啲懸崖邊然後捉實佢，反而嚇親副導，佢有一下以為我真係不受控跌咗。」

拍攝當日烈日當空，大家都感到辛苦。（《查無此人》恭絮相）

今次是Christy第一次吊威吔，心情有點緊張，她憶述上一次於澳洲崖邊拍攝「喊到傻咗」：「今次勇敢啲冇喊到，唔係好慣綁威吔繩，但ok嘅。其實我有啲啲畏高，未去到好驚，學導演話齋企耐咗（崖邊）就冇事，開頭第一下『嘩，都幾高喎！』」由於大隊在山旯旮郊野山頭取景，Christy知道洗手間極遠，亦避免飲太多水。