周星馳化身情場騙子嚇窒美女律師　混血台女有望成新一代星女郎

香港喜劇巨匠周星馳，早前宣布與抖音平台合作，聯合關發經營「九五二七劇場」，並親自出品推出首部精品微短劇《金豬玉葉》，消息受大量星爺影迷關注熱議。周星馳今日於社交媒體分享先導片段，透露《金豬玉葉》將於6月2日正式上線，片段中更繼續以背影亮相演出，似乎本尊將有機會在微短劇中亮相，為星爺自2008年最後主演作品《長江7號》後，16年來再次亮相幕前。

周星馳本尊似乎有機會在抖音短劇《金豬玉葉》裡本尊現身演出。（視覺中國）

在《金豬玉葉》先導片段中，周星馳竟化身情感詐騙主謀，與飾演律師的台灣美女演員夏若妍搞笑互動。片段中，夏若妍飾演的美女律師葉小萊，到訪星爺辦公室，表示有一宗情感詐騙案需要處理，詢問星爺是否受害人周先生時，星爺竟表示自己為被告，當場嚇窒葉小萊。星爺更於辦公室裡，展示桌上放滿過百男女的相片，直言照片中全為受害人，簡短的橋段內盡顯星爺幽默本色。

台灣混血美女夏若妍於周星馳短片裡飾演美女律師葉小萊。（周星馳IG動態截圖）

片段中夏若妍問星爺是否情感詐騙受害人周先生。（周星馳IG動態截圖）

周星馳再次以背影現身，自認情感詐騙被告，嚇窒美女律師！（周星馳IG動態截圖）

而星爺辦公室面前滿桌過百人相片，則是情騙案受害人。（周星馳IG動態截圖）

在先導片段最後，亦預告《金豬玉葉》精品微短劇將於6月2日正式上線，呼籲一眾星爺影迷捧場。此前，一直未有消息指星爺會否於旗下短劇中現身，而先導片段則為一眾粉絲帶來希望，星爺疑似透過片段表達本尊演出的可能性外，亦似乎向外界介紹新一代星女郎夏若妍。

周星馳疑似透過片段表達本尊演出的可能性外，亦似乎向外界介紹新一代星女郎夏若妍。（夏若妍IG圖片）

夏若妍於社交媒體上坐擁近10萬名粉絲，此前亦曾參演網絡作品《女人的反攻》《狂蠎之災》等作品。外表亮麗的夏若妍，為台灣與巴拉圭混血兒，擁有精緻的混血五官、甜美笑容與高䠷身型，高冷樣貌亦非常吸引，極具潛力成為新一代網絡作品中的星女郎！

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