紅毯先生｜劉德華從影42年最破格演出　無懼玩自嘲慨嘆影帝無用

諷刺電影圈光怪陸離的黑色幽默喜劇《紅毯先生》，絕對不是劉德華的自傳電影！卻仿似劉德華夫子自道，演盡巨星背後的荒謬人生，劇情與個人經歷交錯，真假難分，耐人尋味，算是劉德華從影42年來，最破格的一次演出 成功展現前所未見的劉德華。電影將於6月21日於Now TV爆谷台自選服務獨家上架。

《紅毯先生》今年初於內地年初一上映，香港亦於２月中跟隨上映。（《紅毯先生》微博圖片）

「我從影42年了，沒有看過一部電影是這樣，它呈現出一個完全不一樣的我。」主角劉德華早前在訪問中這樣定義《紅毯先生》。這部新作——由《瘋狂的石頭》、《心花路放》導演寧浩執導，劉德華、單立文、林熙蕾、瑞瑪席丹、寧浩等主演的黑色幽默喜劇《紅毯先生》，講述從影四十年的香港天王巨星劉偉馳（劉德華 飾）求獎心切，為贏一次影帝，答應主演導演林浩（寧浩 飾）的農村題材電影，更深入農村體驗生活、親自找投資者、拒絕用替身等，卻因此引發一連串令人哭笑不得的荒誕鬧劇，藉以諷刺娛樂圈眾生百態。

劉德華在戲中飾演香港天王巨星劉偉馳，從影40年的他一直渴望得影帝。（《紅毯先生》劇照）

寧浩導演大膽加入不少現實中劉德華歷來個人經歷作為電影情節，包括:渴望攞獎、墮馬受傷等事件，同時又重現不少劉德華的舊作元素，包括《五虎將之決裂》最後吞槍自殺前玩槍一幕與及《失孤》曾經演農民等，令角色劉偉馳充滿劉德華的影子，混和了真實與虛構；劉德華亦完全放開包袱，摘下光環，首次在幕前演跟現實中的自己非常近似的巨星私生活，勇於影射電影圈荒誕軼事包括明星人設、得獎潛規則、投資方干預創作等，同時又無懼自嘲，包括戲裡的他勤力與認真被視為老土過時，展現出胸襟和豁達，甚至顛覆了觀眾對「劉德華」的想像，在戲中對經理人大發脾氣、報復陌生車主、幾乎發生一夜情等，全面演活了一位天王巨星背後的掙扎與無奈，讓觀眾看見完全不同於過去電影中的突破性演出，也看見不一樣的劉德華，成功打造意想不到的幽默喜感。

戲中重現不少劉德華的舊作元素，包括《五虎將之決裂》最後吞槍自殺前玩槍一幕。（《紅毯先生》劇照）

幕前聚集一班跟劉德華早有淵源的拍檔，飾演劉偉馳妻子的林熙蕾，則是跟劉德華合作過另一賭片《賭俠大戰拉斯維加斯》（1999）。（《紅毯先生》微博圖片）

劉德華也自言：「其實今次我用一個不是在演戲的心態，而是好好的去用自己的心情，就是用劉德華的心情，去面對劉偉馳的人生。」幕前聚集一班跟劉德華早有淵源的拍檔：戲中飾演劉偉馳經理人的單立文，近年鮮有大銀幕的演出，他是自《賭俠》（1990）扮演刀仔宿敵「侯賽因」後，相隔30多年再度與劉德華演對手戲。而戲中飾演劉偉馳妻子的林熙蕾，則是跟劉德華合作過另一賭片《賭俠大戰拉斯維加斯》（1999）。