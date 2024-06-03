影后妮妲莉寶雯離婚三月驚傳新戀情　與細14年小鮮肉約會被捕獲

42歲斯卡影后妮妲莉寶雯（Natalie Portman），於2012年下嫁法國芭蕾舞蹈員Benjamin Millepied，二人育有兩位孩子，然而今年三月妮妲莉因為前夫出軌，於是果斷結束二人長達12年的婚姻。回復單身三個月的妮妲莉，日前被外媒拍攝到與「小鮮肉」男星單獨外出，似乎已走出情傷，火速傳出新緋聞！

妮妲莉寶雯回復單身三個月，便傳出新緋聞，似乎火速走出前夫出軌情傷。（視覺中國）

妮妲莉寶雯今年三月，因為前夫Benjamin Millepied出軌，而果斷決定離婚。（Getty Images）

妮妲莉寶雯於倫敦被外媒狗仔隊野生捕獲，發現她與年僅28歲的愛爾蘭男演員Paul Mescal單獨外出，二人更身穿便服於街頭抽煙談話，妮妲莉神情興奮、笑容亦非常開懷！妮妲莉寶雯與年紀相差14年的Paul Mescal，似乎沒有年代隔膜，二人隨性自在的打扮亦非常生活化，難免令粉絲聯想二人展開戀情！

妮妲莉寶雯日前被外媒拍攝到與Paul Mescal單獨出街。（視覺中國）

妮妲莉寶雯日前被外媒拍攝到與Paul Mescal單獨出街。（視覺中國）

現年28歲的Paul Mescal出道至今僅五年，但已憑2022年主演作品《日麗追憶》（Aftersun）提名奧斯卡最佳男主角獎！更將會接棒羅素高爾（Russell Crowe），主演大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導作《帝國驕雄》（Gladiator）續集，算是荷里活極速冒起的超新星之一！