寒戰1994｜吳彥祖返港拍戲疑曝光取景地點　自爆最掛住片場一件事

香港超賣座警匪電影《寒戰》系列，早前宣布開拍兩部前傳作品，年代背景分別定於1994及1995年。《寒戰》演員陣容鼎盛，作為前傳新作，亦由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙三人領導全新陣容主演！《寒戰1994》原來早前已低調開鏡，吳彥祖更秘密返港參與唔拍攝，今日（4日）於社交媒體分享幾張工作照，更疑似令取景地點曝光！

吳彥祖主演的《寒戰》前傳系列早前秘密開鏡。（吳彥祖微博圖片）

片方於Facebook宣布開拍《寒戰》前傳，並由吳彥祖、吳慷仁及劉俊謙主演。（《寒戰》Facebook圖片）

吳彥祖今日於社交媒體分享幾張以維港為背景的相片，位處尖沙咀文化中心上空，疑似拍攝於半島酒店高層位置，令取景地曝光！吳彥祖於帖文中表示：「原來已經有八年未有拍攝純港產片，簡直令人難以置信！」坦言近年前往荷里活發展，回港拍攝猶似穿上度身訂造西裝一樣合身，直言記掛香港製作：「看見熟悉的面孔、講廣東話對白、食片場飯盒與抵抗炎熱天氣與濕度帶回許多美好回憶！」想不到吳彥祖最掛念香港片場食飯盒的日子，更上載餐腿治與蒸雞飯盒的相片，看來非常喜歡香港美食。

吳彥祖上載維港為背景的相片，疑似拍攝於半島酒店高層，令《寒戰》前傳取景地曝光！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖亦分享片場飯盒，直言掛住在香港拍電影的伙食！（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖亦分享在片場食餐腿治，直言掛住在香港拍電影的伙食！（吳彥祖IG圖片）

吳中彥祖亦回想1997年回港發展金，由一位建築系學生成為香港電影巨星，直言：「是人生最喜歡的20年！」更表示香港電影讓他成為今天的自己：「我永遠感恩這地方給我的機會，這城市、這裡的人與電影業讓我成為今天的自己，沒有香港便沒有今天我擁有的一切，包括我的妻子與女兒。」吳彥祖亦透露接下來將會返回美國完成兩場大型賽車賽事，然後會再次到港完成兩部電影的拍攝。