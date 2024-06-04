THE FIRST SLAM DUNK｜Disney+上架　香港史上日本動畫票房第2位

由井上雄彥創作，於1991-1996年連載，紅遍全球的漫畫《男兒當入樽》早已成為不少香港人心中的經典神作。事隔多年，由原作者井上雄彥編劇和執導，改編自原作最終章「全國大賽 — 湘北VS山王工業」，《THE FIRST SLAM DUNK》再次於全球掀起熱潮，電影在全球票房大收21億港元，而單單香港就收$4,300萬，成為香港史上日本動畫票房第2位。電影即將於6月10日在Disney+ 獨家上線，屆時大家可以二刷三刷，見證宮城良田登上「神奈川第一後衛」之路。

電影將於6月10日在Disney+ 獨家上線。（《THE FIRST SLAM DUNK》海報）

作為有史以來票房最高的動畫電影之一，《THE FIRST SLAM DUNK》以湘北籃球隊的主力控球後衛宮城良田為主軸，講述他試圖帶領球隊贏得全國大賽冠軍的故事。出生於沖繩的宮城，自少與哥哥以打籃球為樂，一直追隨著哥哥的步伐，訓練得一身快如閃電的速度及敏捷的運球，目標成為「神奈川第一後衛」！宮城良田攜手隊友櫻木花道、流川楓、三井壽、赤木剛憲帶領著球隊邁向全國大賽，遇上全國三連霸的山王工業。

宮城良田在戲中，以實力登上「神奈川第一後衛」之位。（《THE FIRST SLAM DUNK》劇照）

電影在港上畫都大受歡迎，2023年1月12日正式上畫，短短3日便衝破1000萬大關，1月20日更衝破2000萬，6日後再衝破3000萬，最後以約$4,300萬港元完成使命，成為香港史上日本動畫票房第2位，僅次於2015年《STAND BY ME：多啦A夢 3D》創下$4,689萬的紀錄。